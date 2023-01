SEMAINE DE POKO : 12 choses que les hommes adorent chez une femme

Cette semaine, dans notre rubrique « Semaine de Poko », nous avons essayé de regrouper les critères que les hommes recherchent généralement chez une femme. Beaucoup de femmes aimeraient avoir des clés pour mieux comprendre leur partenaire. Savoir ce que les hommes aiment chez les femmes leur permettrait d’avoir une vie sentimentale plus épanouie. S’il est vrai que le premier contact est toujours basé sur le physique, celui-ci n’est cependant pas l’unique critère pour entreprendre une relation de couple. Que l’on soit homme ou femme, on a besoin de plus que ça. Pour tomber amoureux d’une personne, les hommes comme les femmes ont besoin d’être aussi charmés par les qualités mentales de leur partenaire. Voici 12 choses que les hommes adorent chez les femmes.

1-Une femme indépendante

Les hommes ont horreur des femmes dépendantes, surtout financièrement. Pour lui plaire, essayez de garder autant que possible un peu d’indépendance. Ne sacrifiez ni votre job, ni vos études sous prétexte que vous voulez être avec lui ou qu’il a les moyens. Votre indépendance n’a pas de prix et sera bénéfique autant pour vous que pour votre couple, si chacun conserve un peu de liberté et laisse l’autre respirer. Si vous sacrifiez vos études ou votre job pour lui plaire, et si vous veniez à vous séparer ? De plus, n’oublions pas que chacun de nous est appelé à disparaitre un jour ou l’autre. Quand ? Dieu seul sait. Je connais une femme qui est devenue veuve très jeune après avoir abandonné son job sur demande de son mari. Elle en a payé le prix fort avec ses enfants après le décès de ce dernier. J’ai aussi vu le cas d’un monsieur qui s’est retrouvé au chômage après que son épouse a abandonné son travail pour s’occuper des enfants. On peut être riche aujourd’hui et demain, se retrouver pauvre. Mesdames, l’avenir nous réserve beaucoup de surprises !

2-Une femme qui prend soin d’elle-même

Ce n’est un avantage ni pour vous, ni pour votre couple, si vous passez la journée à traîner en robe de chambre et décoiffée. Prenez soin de vous. D’abord pour vous-même, mais également pour continuer de lui plaire. Dans une relation, l’affection de l’autre n’est jamais définitivement acquise et il faut donc mettre un peu du vôtre. Et si lui, il se néglige, faites-lui la remarque, surtout dans le respect.

3-Une femme qui ne fait pas le premier pas

A moins qu’ils ne soient particulièrement timides, les hommes n’aiment pas les femmes qui se jettent sur eux. Même si monsieur vous intéresse, refreinez vos ardeurs et faites-lui savoir qu’il vous plaît en employant de petites ruses discrètes.

4-Une femme qui se fait désirer

Faire l’amour ensemble pour la première fois est toujours une étape très importante dans une relation. Mesdames, apprenez à réprimer votre libido, au début d’une relation. Plus vous attendrez avant d’aller au lit avec lui, plus il vous respectera et plus il aura envie de vous. Faites-vous désirer aussi longtemps que possible.

5-Une femme sexy

Il ne s’agit pas de verser dans la vulgarité ou de porter des habits trop osés. Il s’agit plutôt d’apprendre à parler avec votre corps en toute discrétion, que ce soit au début ou tout au long de la relation. Votre façon de marcher, de manger ou de boire dans un verre, votre façon de le regarder, de le titiller… autant d’occasions de rester sensuelle, pour son plus grand plaisir. Pourquoi ne pas s’habiller juste pour lui quand vous êtes seuls à la maison ? Portez aussi de la lingerie de nuit sexy.

6-Une femme romantique et attentionnée

Les hommes sont sensibles aux petites marques d’attention que vous pouvez leur porter : ses vêtements repassés, un petit dîner surprise avec ses plats préférés, des questions sur son quotidien, montrer de l’intérêt pour ses passions, suivre des matchs avec lui…autant de choses qui le marquent. Il faut surtout être à son écoute. Il y aura des jours où tout ce qu’il voudra faire, c’est rentrer chez lui et vous parler de l’horrible journée qu’il a passée. Alors, s’il rentre, demandez-lui s’il a passé une bonne journée !

7-Une femme qui ne met pas la pression

Les hommes détestent les pressions. Certaines femmes veulent souvent trop de choses trop vite : un mariage, des enfants, emménager ensemble, faire des projets communs… Alors que les hommes aiment prendre leur temps sur des sujets qui les engagent dans le long terme. Evitez donc de mettre la pression ou vous risqueriez de le faire fuir.

8-Une femme qui a du caractère

Les hommes respectent peu les femmes qui manquent de caractère. Si vous le laissez faire tout ce qu’il veut sans jamais rien dire et plutôt en lui montrant à quel point vous lui êtes reconnaissante de bien vouloir rester avec vous, il vous méprisera. Ne laissez jamais passer un mauvais comportement et exprimez votre désapprobation dès que vous constatez qu’il a dépassé les bornes.

9- Une femme respectueuse et respectable

Le respect est une valeur de base, fondamentale à toute relation de couple. Il permet de bâtir tous les jours une relation solide. Ce respect doit être un respect mutuel, un respect vis-à-vis de soi et un respect vis-à-vis de l’autre. Autrement dit, il est important de se respecter et de respecter. Cela peut se ressentir dans votre comportement et votre habillement.

10 – La confiance en soi

Toute personne devient plus attrayante lorsqu’elle est bien dans sa peau. Ces types de personnes sont moins sensibles, pas aussi jalouses, et elles sont plus à l’aise avec elles-mêmes et les autres. En bref, il y a moins de toxicité quand une personne s’accepte. Lorsque vous êtes satisfait de qui vous êtes, les gens autour de vous le deviennent également. Avoir confiance en qui vous êtes fonctionnera pour vous de plusieurs manières. Si vous voulez vraiment attirer l’attention d’un homme, soyez confiante et embrassez qui vous êtes vraiment. Vous deviendrez instantanément plus attrayante.

11- Une femme souriante

Il n’y a rien de plus agréable qu’une femme qui a toujours le sourire aux lèvres, qui respire la joie de vivre et voit toujours le bon côté des choses. Lorsque vous avez un grand sourire heureux, non seulement cela montre votre confiance, mais cela vous fait paraître heureux, amical et ouvert. Alors, mesdames, souriez autant que vous le pouvez. Un beau sourire peut faire des merveilles.

12-Une femme aventurière

Les relations sont censées être amusantes. Il faut rompre avec la même vieille routine ennuyeuse encore et encore. Les hommes aiment l’excitation et essayer de nouvelles choses. Il faut faire de nouvelles activités. Sortez les week-ends. Allez à son événement sportif préféré ! Soyez ouverte à tout ce qui pourrait l’intéresser et essayez de nouvelles choses. Apprenez de nouvelles recettes en cuisine par exemple. Innovez en matière de lingerie de nuit. Ajouter un peu d’excitation et de flair à votre vie quotidienne, améliorera toute relation.

Rahamatou SANON