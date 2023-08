SEMAINE DE POKO :Comment avoir un ventre plat après l’accouchement

Si certaines femmes retrouvent facilement leur ligne peu après leur accouchement, il faut l’avouer, la plupart devront batailler dur pour afficher de nouveau un ventre plat. En effet, et ce pour la plupart des femmes, les kilos en trop post-grossesse, surtout au niveau du ventre, ne disparaissent pas subitement, et les perdre demande des efforts. Le corps ayant subi de nombreux changements et bouleversements, il est donc normal que cela prenne du temps. Nous avons rassemblé quelques astuces simples qui peuvent vous aider à avoir un ventre plat.

Ne négligez pas votre sommeil

Cela semble évident et pourtant, il est essentiel de bien dormir. Non seulement le sommeil influence la perte de poids, mais surtout, la fatigue a un effet négatif sur notre hygiène de vie. Essayez de dormir en même temps que votre nouveau-né. Autorisez-vous des siestes. Vous serez, entre autres, moins tentée de grignoter.

Surveillez votre alimentation

Retrouver votre silhouette rapidement, passe nécessairement par l’assiette. Attention à ne pas entamer un régime trop tôt, qui serait contre-productif. Faites également l’impasse si vous allaitez ! A savoir : en donnant le sein, vous perdez tous les jours 500 calories environ. Il est donc essentiel pour votre santé et celle de bébé, d’adopter une alimentation saine, équilibrée et variée. Misez sur une alimentation “ventre plat”. A évitez notamment, les boissons gazeuses, les crudités et le sucre.

La rééducation périnéale

Pour retrouver la forme après bébé, le passage par la rééducation périnéale est obligatoire ! En effet, le périnée doit récupérer sa tonicité afin de ne pas risquer fuites urinaires et descente d’organe. Les séances sont prescrites par votre médecin ou gynécologue lors de la visite post-natale, 6 semaines après l’accouchement. Elles peuvent être faites par une sage-femme ou un kiné. Environ 10 séances seront nécessaires avant de recommencer le sport. Surtout ne faites rien sans un avis médical préalable.

Respirations abdominales profondes

Les respirations abdominales profondes aident à renforcer les muscles du plancher pelvien et les abdominaux. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Placez une main sur votre ventre et inspirez lentement en gonflant votre abdomen. Expirez ensuite en rentrant le ventre et en poussant l’air hors de vos poumons. Répétez cet exercice plusieurs fois par jour pour renforcer en douceur vos muscles abdominaux.

La marche

La marche est un exercice doux qui aide à renforcer les muscles abdominaux et à améliorer la circulation sanguine; ce qui peut favoriser la récupération après l’accouchement. Essayez de marcher régulièrement, en commençant par des promenades courtes et en augmentant progressivement la distance et la durée au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l’aise.

L’application de cataplasmes d’argile

Les cataplasmes d’argile sont une astuce de grand-mère pour aider à renforcer les muscles abdominaux et à réduire l’inflammation. Mélangez de l’argile verte avec de l’eau pour former une pâte, puis appliquez-la sur votre ventre en couche épaisse. Laissez agir pendant environ 20 minutes, puis rincez à l’eau tiède. Répétez ce traitement deux à trois fois par semaine pour bénéficier de ses effets.

Le massage abdominal

Le massage abdominal peut aider à détendre les muscles tendus et à améliorer la circulation sanguine dans la région abdominale. Utilisez de l’huile de massage, comme l’huile d’amande douce ou l’huile de coco, et massez doucement votre ventre en effectuant des mouvements circulaires. Vous pouvez pratiquer ce massage quotidiennement.

Les exercices de Kegel

Les exercices de Kegel renforcent les muscles du plancher pelvien, qui soutiennent les organes internes et aident à maintenir un ventre plat. Contractez les muscles du plancher pelvien comme si vous reteniez l’urine, maintenez la contraction pendant quelques secondes, puis relâchez. Répétez cet exercice plusieurs fois par jour pour renforcer progressivement ces muscles.

Les exercices postnataux adaptés

Consultez un professionnel de la santé ou un instructeur de fitness spécialisé en exercices postnataux pour apprendre des exercices adaptés à votre situation. Ces exercices peuvent inclure des mouvements doux pour renforcer les abdominaux, comme les inclinaisons pelviennes ou les exercices de planche modifiés.

Puretrend, starofservice

Rassemblés par Colette DRABO