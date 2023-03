SEMAINE DE POKO : Comment réussir son premier rendez-vous galant

Vous avez obtenu un premier rendez-vous et la personne vous plaît vraiment. Vous avez, sans doute, très hâte de la voir et, en même temps, cela vous fait, sûrement, un peu peur. La première règle est d’essayer de ne pas trop se stresser ni de contrôler tous les aspects de la situation. Mais il faut surtout rester soi-même. Voici quelques astuces pour réussir votre premier rendez-vous à coup sûr !

1.Essayez de convenir ensemble d’un lieu de rencontre dans lequel vous vous sentez à l’aise tous les deux pour ce premier rendez-vous.

Evitez les bars ou les endroits trop bruyants. Prévoyez du temps pour la rencontre. Il ne serait pas intéressant d’écourter une sympathique discussion parce que vous avez une réunion professionnelle à honorer. Il faut aborder ce moment avec l’esprit ouvert et l’envie d’en profiter réellement.

2.Surtout, soyez ponctuelle !

Regardez bien votre planning avant de proposer une heure pour se rencontrer. La ponctualité est une preuve de respect à ne pas négliger. Que ce soient les hommes ou les femmes, personne n’aime attendre. Alors, essayez d’arriver à l’heure ! Si vous le faites attendre de longues minutes, il considérera votre retard comme du mépris. Ce n’est sûrement pas une bonne façon de débuter une relation !

3.Soignez votre allure

La première impression compte beaucoup. Et une bonne impression se joue d’abord sur l’apparence physique. Une présentation soignée vous aidera à mettre toutes les chances de votre côté. Surtout, l’important est que vous vous trouviez belle. Portez une tenue dans laquelle vous vous sentez bien, qui vous donnera à coup sûr confiance en vous pour votre premier tête-à-tête. Il est important qu’il sache que vous avez fait un réel effort, dans le but de lui plaire. Si vous souhaitez quand même vous mettre dans votre 31, choisissez une version sobre. Mesdames, habillez-vous décemment. Si vous décidez de porter du sexy, faites attention à ne pas tomber dans la vulgarité. N’en faites surtout pas trop, optez plutôt pour un maquillage léger. Il ne faut surtout pas donner l’air d’être déguisée. Vérifiez vos ongles et soignez-les si ce n’est pas le cas. Certains hommes font attention à tous ces détails.

4.Restez vous-même, et détendue lors d’un premier rendez-vous

On comprend que c’est un moment important. Mais ne paniquez pas pour autant. S’il vous a invité pour ce premier rendez-vous amoureux, c’est que vous l’avez déjà en partie séduit.

Pour séduire, être soi-même est la clé. Lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois, vous pouvez être tenté de jouer un personnage, pour lui plaire. Ce que vous pensez être une bonne stratégie va en réalité gâcher votre premier rendez-vous. Cette manière d’être révèle d’ailleurs un grand manque de confiance en vous. N’oubliez pas que si la personne en question a accepté de vous rencontrer lors de ce premier rendez-vous, c’est qu’a priori, vous lui plaisez déjà un minimum. Si vous avez déjà échangé des messages, cette personne a même dû commencer à vous cerner, et il ne sera que plus facile pour elle de déceler la supercherie. Restez vous-même ! Alors, pour vous aider à rester le plus naturel possible lors de votre premier rendez-vous, ne choisissez que des situations qui vous rassurent et vous inspirent confiance. Optez pour la simplicité.

5. Intéressez-vous à lui et restez concentré et focalisé sur lui

Montrez un intérêt franc pour la personne qui est en face de vous, elle en sera flattée. Pour cela, il est très important de l’écouter lorsqu’elle parle et entretenir la conversation. Lorsque vous êtes en pleine conversation, prenez le temps d’écouter l’autre personne d’une oreille attentive, sans l’interrompre ou émettre des jugements réprobateurs sur ses propos sans chercher à les comprendre. Pour un premier rendez-vous amoureux, vous devez surtout lui montrer que vous voulez le connaître vraiment. Votre interlocuteur comprendra ainsi qu’il vous plait réellement, et que vous souhaitez le découvrir plus en détail afin d’engager une relation sérieuse. La timidité vous poussera peut-être à fuir son regard, mais essayez de garder les yeux sur lui. Cela lui donnera l’impression que vous êtes franche et concernée. Bien sûr, il vaut mieux éviter les œillades trop appuyées lors d’un premier rendez-vous. Car, si on peut les penser charmeuses, elles se révèlent être souvent gênantes lorsqu’on se connaît peu. Pendant votre rencart, si vous voulez séduire, évitez de regarder les gens qui vous entourent, surtout les hommes. Il est peut-être un peu tôt pour attiser sa jalousie et surtout, très peu approprié d’avoir l’air de draguer ailleurs. De même, ne restez pas focalisé sans cesse sur votre portable et votre montre. L’attention que l’on porte à l’autre, est fondamentale, surtout lors d’un premier rendez-vous amoureux.

6. Ne parlez surtout pas de vos ex

Lors de ce premier rendez-vous amoureux, vous êtes là pour parler et vous projeter dans le futur et non dans le passé. Comparer la personne en face de vous à un homme qui a partagé votre vie, peut même être blessant. Que vous parliez en bien ou en mal de votre ex, la personne en face de vous pensera que vous n’avez pas tourné la page. Et cela risquerait bien de mettre un terme à votre tête-à-tête.

7. Jouer la carte de l’humour pour un premier rendez-vous réussi

Bien entendu, personne n’est drôle sur commande et la séduction est tout un art. Cependant, lors d’un premier rendez-vous amoureux, il faut essayer de faire sourire l’autre, sans pour autant se lancer dans un numéro de clown. Une anecdote sympathique, un bon mot, cela peut nettement détendre l’atmosphère. L’important, c’est de créer un climat de complicité, en provoquant le sourire pendant le rencart.

8. Eviter d’aborder tout de suite des sujets trop personnels ou polémiques

Vous n’êtes pas encore vraiment intimes tous les deux. C’est pourquoi il faut éviter de vous aventurer vers des choses trop personnelles dès le premier tête-à-tête. De même, les thématiques polémiques sont à proscrire. Religion ou politique, si tout se passe bien, vous aurez largement le temps de discuter de ces choses plus tard, si vous avez envie de vous revoir !

9.Consommez avec modération et évitez la gourmandise

Si le lieu de rendez-vous est un restaurant ou un maquis, évitez d’aller au-delà d’une bouteille, surtout quand il s’agit d’alcool. Concernant le repas aussi, il faut consommer avec modération. N’oubliez pas, vous n’êtes pas là pour le repas, mais pour celui qui est en face de vous. Optez pour la sobriété.

Rahamatou SANON