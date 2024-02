SEMAINE DE POKO : Des choses à éviter après une rupture amoureuse

Ce n’est pas facile de rompre. Que l’on vous ait laissé(e) ou que vous ayez mis fin à la relation, la séparation amoureuse est toujours difficile. Sur le coup, vous risquez d’éprouver beaucoup de colère et de solitude. Une rupture peut aussi prendre plus de temps à guérir que l’on n’y pense. Il est essentiel de réagir à la rupture d’une manière saine et réfléchie. Il faut surtout essayer de rester positif. Évitez les stratégies de compensation malsaines et dévalorisantes. Selon les experts en relations humaines, bien qu’il n’y ait pas de mal à prendre tout le temps dont vous avez besoin pour vous en remettre, il y a une multitude de choses que vous ne devriez pas faire lorsque vous êtes en voie de guérison. Voici un aperçu des choses que vous ne devriez jamais faire pour vous remettre d’une rupture amoureuse.

1-Ne pas en faire un drame

Il n’y a rien d’amusant dans une rupture, mais ce n’est pas non plus la fin du monde. Dans ce cas, il est recommandé de vous aimer assez pour vous faire confiance. Ne laissez pas l’intensité de vos sentiments commencer à vous faire douter de vous-même en disant jamais plus et en jurant qu’on ne vous reprendra plus à fréquenter quelqu’un et à aimer pour toujours. Aussi difficile que cela puisse être, vous finirez par oublier, aller de l’avant et vous sentir mieux. Toute forme de culpabilisation peut avoir des conséquences majeures sur votre santé physique et mentale.

2-Ne pas tomber dans l’alcool ou d’autres substances

Tout mécanisme de compensation extérieur, comme l’abus de nourriture, de médicaments, d’alcool ou de sexe, ne fait qu’engourdir la douleur émotionnelle de la rupture. La consommation de substances s’accompagne aussi de risques additionnels, par exemple, des charges criminelles potentielles, une dépendance accrue à ces substances, des maladies transmises sexuellement et de la victimisation.

3- Ne pas considérer la relation comme un échec

Nous avons tous des raisons différentes de craquer pour quelqu’un. Ce n’est pas parce que la relation n’a pas fonctionné qu’elle a automatiquement été une erreur. Repensez à la raison et au besoin que vous aviez de vivre cette relation et à ce qu’elle vous a apporté.

4- Ne pas entreprendre de régime strict

A moins que ce ne soit un régime que vous aviez déjà prévu d’essayer avant la rupture, pourquoi l’entreprendre maintenant ? Vous ne ferez que vous empiffrer plus tard pour compenser les calories dont vous vous privez à ce moment-ci. Ce n’est pas le moment de vous priver, mais plutôt de vous gâter.

5- Ne pas s’imposer de limite de temps

Il est important de comprendre que se remettre d’une rupture prend du temps – et que vous en aurez peut-être plus besoin que votre meilleure amie après sa rupture. La guérison est, en fait, un processus par étapes. Le reconnaître et le respecter peut vous aider à emprunter le chemin de l’authenticité pour mieux guérir et grandir personnellement. Prendre soin de soi, c’est s’accorder enfin du temps pour faire ce qui nous plait.

6-Ne pas détester son ex

Au bout du compte, votre ex est un être humain comme vous, qui tente tant bien que mal de vivre sa vie. Libérez-vous de la douleur et du ressentiment. Sans lui souhaiter le meilleur et une nouvelle relation amoureuse extraordinaire, vous pouvez puiser dans l’amour que vous avez pour votre ex et utiliser ce noble sentiment pour vous aider à trouver le bonheur vous aussi. Cette énergie positive vous aidera également à guérir.

7-Ne pas idéaliser son ex

Lorsque la rupture émane de votre ex, il est facile de l’idéaliser et de voir seulement les bons côtés de la relation. C’est une grosse erreur. Toutes les relations sont un mélange de bien des choses, et vous avez, à tout le moins, aimé quelqu’un qui ne vous aimait pas avec la même intensité. Rappelez-vous que l’attirance et l’amour sont des sentiments complexes et le fait que votre ex ne ressentait pas la même chose pour vous, ne signifie pas que vous êtes indigne de l’amour et du respect de quelqu’un d’autre.

8-Ne jamais demander une deuxième chance

Bien sûr, vous aimez votre ex et vous êtes sans doute encore sous le choc de la rupture, mais ne le suppliez pas de revenir.

9-Ne pas avoir peur de changer de perspective

Imaginez une autre fin où c’est vous qui plaquez l’autre plutôt que le contraire. De rejetée, imaginez-vous dans la peau de celui qui rejette. Ça vous permettra de changer de dynamique et de vous sentir en contrôle plutôt que comme une victime. Suivez également ces conseils pour renforcer votre confiance en vous.

10- Ne pas sortir avec la première personne que l’on rencontre

Il peut être tentant, pour se venger, de vouloir remplacer l’autre à la première occasion, mais mieux vaut résister. Après une rupture douloureuse, le célibat reste le meilleur moyen de s’assurer que vous n’amorcerez pas une nouvelle relation sur un coup de tête, une relation qui serait hasardeuse et vouée à un nouvel échec. Prenez le temps de digérer ce qui vient de vous arriver, de comprendre pourquoi les choses ne se sont pas passées comme vous l’aviez espéré et de penser à ce que vous ferez différemment la prochaine fois.

11- Se changer les idées, mais pas trop

Certaines personnes vont chercher à prouver qu’elles sont toujours séduisantes et sexy. Mais si après une rupture, vous vous mettez à boire, à flirter et à faire la fête, vous négligerez la phase du deuil. Si vous ne prenez pas le temps de faire votre deuil et ne travaillez pas sur vous-même, vous pouvez être sûre que votre prochaine relation est vouée à l’échec.

12- Ne pas refouler son chagrin

Quand on a le cœur brisé, on peut être tenté de refouler sa peine et sa douleur parce qu’elles font trop mal. Mais vous ne pourrez pas vous rétablir d’une rupture sans passer par cette phase. Le seul moyen de passer de l’autre côté, c’est d’affronter la douleur, pas de l’éviter.

13- Ne pas faire de médisance

Ne succombez pas à la tentation de dire du mal de votre ex. La médisance en dit plus sur vous que sur votre ex. Ce n’est ni poli, ni attirant, ni productif. Ça vous enfonce dans la boue alors que ce dont vous avez besoin, c’est d’en sortir. Même si vous souffrez, essayez de faire preuve de grandeur en ne parlant pas de votre ex. L’exception à la règle ? Vous pouvez bien sûr vous confier à votre famille et à vos amis. La qualité des amitiés que l’on entretient peut ajouter du bonheur à notre vie et procurer des bienfaits à notre santé. Mais à l’âge adulte, il est parfois plus difficile de se faire des amis. Voici des façons pour un adulte de se faire des amis.

14- Ne pas s’accabler de reproches

Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Souvenez-vous que votre ego et votre estime de vous-même sont déjà en lambeaux, alors n’aggravez pas les choses. Accordez-vous la même compassion que celle que vous offririez à un ami ou une amie qui vient de rompre. Si vous n’arrivez pas vraiment à vous en sortir ou souhaitez en parler avec quelqu’un capable de prendre du recul et qui ne connaît pas votre ex, n’hésitez pas à consulter un psychologue. Le divorce n’est pas une situation facile. Mais les amis chers peuvent apporter du réconfort, et peut-être même le sourire. Voici comment aider un(e) ami(e) en instance de divorce.

15- Ne pas rester à la maison

Il est tellement facile de sombrer dans l’autoapitoiement et de regarder votre téléphone toutes les 30 secondes dans l’espoir que votre ex vous envoie un texto, vous suppliant de vous remettre ensemble. Pourtant, de nombreux experts pensent que vous tenir occupée, est le meilleur moyen de vous en sortir. Trouvez entre deux et cinq choses que vous pourriez faire chaque jour pour renouer avec la joie de vivre et pour passer le temps. Même si ça fait un peu cliché, rester occupée peut aider et, très vite, vous allez vous retrouver à faire tellement de trucs que vous aimez et qui vous passionnent que vous n’aurez plus une seconde pour penser à votre ex. Quand on a envie de rester chez soi sans sortir, il peut s’agir d’anxiété ou d’agoraphobie.

16- Ne pas perdre de vue la personne que l’on est vraiment

Prenez du temps pour vous et cultivez vos passions à mesure que vous laissez derrière vous votre relation. Une fois que vous avez dépassé le stade de la perte, trouvez de la satisfaction dans le célibat et apprenez à vous définir en dehors de cette relation. Suivez un cours qui va vous valoriser en tant que personne. C’est peut-être le moment de suivre un cours de cuisine en solo! Peut-être vous ferez-vous de nouveaux amis ou trouverez votre nouvel amour pendant votre séance d’aérobic !

17-Ne pas chercher à se venger

Il est probable que si vous avez été rejeté, vous vouliez que l’autre souffre autant que vous souffrez. Vous ne devriez toutefois pas essayer de vous venger de votre ancienne flamme. Il y a vraiment une ligne à ne pas franchir quand une relation prend fin: ne répandez pas à des rumeurs à son sujet, ne brûlez pas la chemise qu’il ou elle a laissée chez vous, et ne traînez pas l’autre dans la boue sur les médias sociaux. Prenez plutôt de la hauteur.

18-Ne pas texter son ex

Tout contact avec votre ex renforce votre attachement et vous empêche de l’oublier. Supprimer votre ex de votre monde physique et numérique, est une étape importante de la guérison. Essayez de ne pas contacter cette personne pendant au moins 30 jours si vous voulez commencer à vous remettre de la rupture. Ces 30 jours se transformeront ensuite en 40 jours, puis en 50. Les chances sont que d’ici là vous vous sentirez beaucoup mieux et que vous y verrez plus clair.

19- Ne pas harceler son ex sur les médias sociaux

Cessez de suivre votre ex sur tous les médias sociaux, et peut-être même ses amis et sa famille. Le retirer de votre liste d’amis, ou au moins le rendre invisible, peut vous permettre d’échapper à la tentation constante de voir s’il ou elle mène une vie aussi triste ou plus attrayante que la vôtre. Les médias sociaux sont partout et si nous en bénéficions à plusieurs niveaux, nous en subissons aussi les conséquences.

20- Ne pas nier sa part de responsabilité

Personne ne veut avoir l’impression que c’est sa faute si ça n’a pas fonctionné. Mais la relation est, en réalité, l’affaire des deux. Bien que le partenaire puisse être en grande partie responsable de l’échec de la relation, il n’est pas le seul coupable. Prenez en considération le rôle que vous avez joué dans la rupture pour vous aider à en tirer des leçons. Au lieu de blâmer l’autre et de passer rapidement à autre chose, il est recommandé de faire une autoévaluation et d’apprendre à reconnaître votre rôle dans les relations amoureuses.

Rassemblés par Rahamatou SANON

Source : Sélection.ca