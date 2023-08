SEMAINE DE POKO : Les vertus du miel

Le miel, trésor de la ruche, est un produit 100 % naturel aux multiples vertus. Fabriqué par les abeilles à partir du nectar des fleurs, le miel possède de nombreuses qualités pour l’organisme et pour la santé. Il existe de nombreux types de miels, dont les propriétés médicinales varient. Selon les besoins de chacun, il convient d’utiliser tel ou tel miel.

Le miel soulage les maux de gorge

Depuis toujours, les vertus thérapeutiques du miel sont connues pour soigner les inflammations de la gorge et les refroidissements. En effet, grâce à ses propriétés antibactériennes et antiseptiques, le miel aide à soulager le mal de gorge. De plus, son action adoucissante soulage les gorges irritées. Le miel de thym ou le miel d’eucalyptus seront les plus recommandés dans ce cas.

Le miel apaise la toux

Lorsque l’on souffre de toux, le miel pourrait être un remède naturel très efficace. Le miel, à la fois antibactérien et antiseptique, tapisse les parois de la gorge d’une couche protectrice, ce qui va calmer la toux. En cas de quinte de toux, ou avant le coucher, en cas de toux nocturnes, prenez une à deux cuillères à café de miel de lavande ou de miel de Manuka qui ont pour vertus d’apaiser les irritations.

Le miel aide à combattre l’insomnie

Manger du miel augmente légèrement le taux d’insuline et par réaction, celui de sérotonine. Dans l’obscurité, cette dernière se transforme en mélatonine, aussi appelée hormone du sommeil. Pour retrouver un sommeil serein, pensez à ajouter une cuillère de miel de tilleul ou de miel d’oranger, aux vertus calmantes, dans votre infusion du soir.

Le miel facilite la digestion

Le miel contient des enzymes qui favorisent la digestion en facilitant l’assimilation des aliments et le transit intestinal. En effet, le miel renferme une bonne part de fructose, un sucre qui atteint le gros intestin sans avoir été digéré et fait de lui, un laxatif naturel très léger et bon pour la santé. Certains miels, comme le miel de romarin, ou bien le miel de bruyère, seront particulièrement recommandés pour soulager les douleurs gastriques ou stimuler la sphère hépatique. Le miel d’acacia sera plus conseillé en cas de paresse intestinale. Si vous souffrez de troubles digestifs chroniques, ajoutez le miel à votre régime alimentaire, par petites doses.

Le miel est riche en nutriments

Bien évidemment, le miel est un sucre. Mais il contient des antioxydants, des vitamines et des minéraux comme le zinc, le calcium, le potassium ou le magnésium. Cette richesse en oligo-éléments lui confère un statut particulier, il est considéré comme un aliment complet. A ce titre, il est un excellent édulcorant naturel et il devient une véritable alternative au sucre raffiné.

Le miel renforce le système immunitaire

Tout comme la Gelée royale ou la propolis, le miel augmente les capacités de notre système immunitaire. Il est un allié redoutable contre tous les maux hivernaux. Le miel, grâce à son action antibactérienne, aide notre organisme à lutter contre les états grippaux ou de rhumes. Les différents nutriments et les antioxydants qui le composent protègent l’organisme et renforcent le système immunitaire.

Le miel aide à la cicatrisation

Utiliser le miel comme cicatrisant peut sembler surprenant, mais c’est un remède naturel efficace et indolore. En effet, le miel possède des propriétés antibactériennes et antiseptiques, et une forte action cicatrisante. Le miel, en particulier le miel de thym, appliqué sur les plaies, les brûlures, les coups de soleil ou les ulcères, se révèle d’une vraie efficacité pour soigner rapidement ces accidents cutanés.

Le miel a des bienfaits pour la peau

Pour prendre soin de sa peau, il faut renforcer le film hydrolipidique, c’est-à-dire la fine pellicule qui protège votre épiderme. Pour ce faire, le miel est votre allié de choix. On l’utilise aussi depuis des années pour son incroyable pouvoir hydratant. Plus vous intégrez le miel à votre routine beauté, plus votre peau sera souple et conservera son élasticité naturelle. Grâce à sa composition unique, le miel aide la peau à maintenir un pH acide et à atténuer les signes de l’âge. Enfin, pour les personnes aux peaux à imperfections, le miel fait de petits miracles en assainissant les pores et en apaisant l’inflammation. De manière générale, grâce à ses vertus hydratantes, nourrissantes et adoucissantes, le miel permet de sublimer la peau. Mélangez une cuillère à soupe de yaourt et une de miel puis appliquez ce masque, vous retrouverez une peau douce et hydratée.

Le miel est un allié des cheveux

Le miel est aussi un excellent revitalisant des cheveux et du cuir chevelu. En l’utilisant dans des masques maison, il permet de retrouver des cheveux en pleine santé, hydratés en profondeur. Son action antifongique aiderait aussi à combattre les pellicules. Le miel des abeilles possède des vertus cicatrisantes et régénératrices qui vont apaiser votre cuir chevelu. Enfin, il aurait des bénéfices pour stimuler la repousse des cheveux.

Domaine-chezelles

Rassemblés par Colette DRABO