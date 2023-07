Shotokan / passage de grade : Pari réussi pour l Académie Karaté club de Bassinko

L Académie Karaté Club de Bassinko dirigée par maître Traoré Yaya, ceinture noire 4e Dan a procédé, dans la soirée du dimanche 8 juillet, au passage de grade de ses pensionnaires. Au nombre des satisfactions, on peut citer la petite Traoré Oumou Malika Elvira Eunice qui a réussi avec brio son examen en décrochant la note de 23 sur 25.

La population qui n’a pas voulu se faire conter cette cérémonie est sortie massivement pour assister aux démonstrations des Karatékas sur le tatami. Les pratiquants du Shotokan ont été évalués sur les épreuves de Kumité, de Kata d’attaques- défenses devant un jury présidé par de grands maîtres. Des cinquante quatre candidats présentés par le club, trente cinq ont accédé à la ceinture jaune, 18 à la ceinture orange et 1 à la ceinture bleue. La délibération en fin de compétition a permis à la majorité des candidats aux grades de ceintures blanches, jaunes, oranges et bleu d’être déclarés admis. Au nombre des satisfactions, on peut citer la brillante prestation de la petite Traoré Oumou Malika Elvira Eunice. Très à l aise sur le tatami, elle a volé la vedette aux plus grands grâce à la qualité des combats livrés et la démonstration de kata assez précise. C’est tout naturellement que la jury l a déclaré admissible ( 5e) avec la note de 23 sur 25 « Les élèves ont un très bon niveau. Ce genre de rencontre leur permet d’acquérir de l’expérience. Elle nous permet aussi en tant qu’encadreurs, de décerner de nouveaux talents et surtout de renforcer la formation sur les points fiables » a indiqué Me Traoré Yaya. Il a par ailleurs saisi l’occasion pour inviter les parents à venir s’acquitter des frais d’inscriptions de leurs enfants. « C’est vrai que les temps sont difficiles, et nous les comprenons, mais il faut qu ils sachent aussi que l’Académie karaté club fonctionne grâce à l’argent issu des frais d’inscriptions .C est ce qui nous permet de faire vivre l’école » a-t-il insisté. La cérémonie a pris fin par la remise de diplômes de réussite aux élèves. Méthode d’auto-défense qui renforce la santé physique et mentale, le Karaté Shotokan est « une école de vie avec une philosophie martiale développant la confiance, la détermination, le respect, la discipline, le contrôle et l’estime de soi », explique-t-on.

Seydou TRAORE