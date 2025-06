SOMMET ETATS-UNIS/AFRIQUE : Le continent noir, la belle demoiselle courtisée de toutes parts

Ouvert le 22 juin dernier en Angola, le sommet des affaires Etats-Unis-Afrique referme ses portes aujourd’hui, 25 juin 2025. Pendant quatre jours, l’événement a réuni plusieurs chefs d’Etat et de gouvernements du continent africain dans la capitale angolaise. Quant au président américain, Donald Trump, il s’est fait représenter ; occupé qu’il est par la situation qui prévaut au Moyen-Orient où Israël et l’Iran se livrent une guerre sans merci. C’est la première fois qu’un sommet d’une telle importance se tient en Angola dont le choix, on l’imagine aisément, ne s’est pas fait au hasard. En effet, l’Angola, faut-il le rappeler, est le deuxième exportateur africain de pétrole brut. Mieux, le pays prévoit de booster sa production à 1,1 million de barils par jour et ce, jusqu’en 2027.

Il revient à l’Afrique de savoir tirer le maximum de profits pendant qu’il est encore temps

Dès lors, on comprend pourquoi il a été, entre autres, question de pétrole à Luanda. Face à la menace que représente la Chine qui, en réaction aux droits de douanes imposés par les Etats-Unis, a manifesté son intention d’exonérer quasiment tous les pays africains de leurs droits de douanes pour leurs exportations, on comprend pourquoi Donald Trump continue d’envoyer des messages contradictoires sur son intérêt pour l’Afrique. Il joue à un double jeu, tout en redoutant de se laisser damer le pion par son rival qu’est la Chine qui ne compte pas pour du beurre. A preuve, après avoir coupé l’aide et bien des programmes financés par les Etats-Unis, le locataire de la Maison Blanche n’entend pas tourner le dos à l’Afrique. Bien au contraire, il compte en faire un partenaire commercial privilégié. Pour lui, les choses doivent être désormais claires : « du commerce, pas de l’aide ». L’aide implique ou sous-entend un donateur alors que le commerce consiste en un échange entre égaux. Dans un contexte où bien des pays africains clament leur souveraineté retrouvée, la position actuelle des Etats-Unis ne devrait pas rougir les yeux. A contrario, les dirigeants africains devraient plutôt s’en féliciter, et saisir l’opportunité pour faire entendre leur voix. Surtout que le continent noir, il est bon de le rappeler, dispose d’immenses ressources minières qui suscitent la concupiscence des grandes puissances. C’est ce qui explique que telle une belle demoiselle, l’Afrique est courtisée de toutes parts. Cela dit, il lui revient de savoir tirer le maximum de profits pendant qu’il est encore temps. Car, il faut le relever, les grandes puissances n’ont pas d’amis. Elles n’ont que des intérêts à défendre. Et un président comme Donald Trump, connu pour avoir le sens des affaires, ne s’en cache pas. Il n’a d’ailleurs jamais fait mystère de son avidité pour les « terres rares » du continent noir. A preuve, à l’ordre du jour du sommet de Luanda, était inscrit le projet de construction du Corridor de Lobito qui n’est autre que cette infrastructure ferroviaire stratégique qui sera chargée de l’acheminement de minerais allant de la République démocratique du Congo (RDC) à l’Angola.

L’Afrique doit se réveiller pour ne pas se laisser mener à la baguette par des marchands d’illusions

Ce qui n’est pas sans rappeler le « Corridor de Léopold » qui renvoie au chemin de fer Matadi-Kinshasa construit pendant la période coloniale belge avec pour objectif de faciliter le transport des ressources minières vers Bruxelles. A vrai dire, il est difficile d’espérer un accord d’égal à égal entre les Etats-Unis et un pays africain comme la RDC, par exemple, qui demande, en contrepartie, protection et sécurité. Il en est de même pour bien d’autres pays africains en proie aux guerres et à l’instabilité. C’est ce qui explique que très souvent, certaines puissances, venues sur le sol africain, pour jouer les pompiers, finissent par se muer en pyromanes aux fins de préserver leurs intérêts. Car, la guerre, il faut le dire, permet de faire fructifier les affaires et génère des retombées économiques pour ceux qui l’entretiennent. C’est dire si l’Afrique doit finalement se réveiller pour ne pas se laisser mener à la baguette par des marchands d’illusions qui n’ont d’yeux que pour ses ressources minières qu’ils continuent de piller sans vergogne. Ce n’est pas impossible, pour peu que les dirigeants du continent mettent un point d’honneur à instaurer une gouvernance vertueuse afin de minimiser les risques de conflits et d’instabilité qui profitent généralement aux pêcheurs en eaux troubles. Et en la matière, le Botswana montre la voie à suivre. Car, l’industrie minière basée essentiellement sur les diamants, y contribue, de manière significative, au PIB, aux recettes publiques, aux recettes en devises et à l’emploi.

« Le Pays »