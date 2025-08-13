SORTIE DE L’ARCHEVEQUE DE DOUALA SUR LA PRESIDENTIELLE AU CAMEROUN : Quand un évêque sermonne l’ex-séminariste Biya
La présidentielle au Cameroun est prévue pour se tenir le 12 octobre prochain, soit pratiquement dans deux mois. Mais, d’ores et déjà, elle polarise toutes les attentions. En effet, après l’étape de la validation des candidatures qui a davantage crispé l’atmosphère, les états-majors des partis politiques affûtent leurs armes, attendant le coup d’envoi de la […]
