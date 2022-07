SOURCES D’ARMEMENT DES GROUPES ARMES TERRORISTES : Et si l’on acceptait de se remettre en cause !

« La principale source d’armement des groupes armés, ce sont les forces armées maliennes et burkinabè ». C’est ce qu’a déclaré le commandant de la force Barkhane, Laurent Michon, au cours d’une conférence de presse animée à Ouagadougou. Par cette réponse à une question des journalistes, le patron de Barkhane répond indirectement à tous ceux qui, au Burkina comme ailleurs, accusent l’armée française de fournir des armes aux groupes armés terroristes. Doit-on lui en vouloir entre mesure comme certains ont vite fait de voler dans ses plumes ? Personnellement, je crois que non. Car, en réalité, le patron de Barkhane n’a fait qu’enfoncer une porte que tout le monde voit ouverte. Je le dis parce qu’à l’issue de plusieurs attaques dirigées contre des camps ou des détachements militaires, des communiqués officiels ont toujours fait cas de matériels militaires et d’engins roulants emportés. Le dernier cas en date, si ma mémoire est bonne, a été l’attaque de Barsalogho où il ressort officiellement que trois pickups et des armes ont été emportés par des assaillants. J’ai pris le cas le plus récent. Sinon, il existe d’autres attaques au cours desquelles, même des blindés ont été récupérés. L’un de ces blindés, je m’en souviens, aurait même été utilisé par des assaillants pour perpétrer l’attaque de Bourzanga. Voyez-vous ? Il faut que l’on arrête de se voiler la face et de passer le temps à chercher des boucs-émissaires. On accuse chaque fois la France qui, on le sait, n’est pas exempte de tout reproche. Mais on refuse obstinément de voir notre part de responsabilités dans ce qui nous arrive.

Je souhaite que les déclarations du patron de Barkhane fouettent l’orgueil de nos FDS

La preuve est que l’Etat-major général des armées a confirmé, d’une manière ou d’une autre, ce qu’a dit le patron de Barkhane. En effet, dans un communiqué rendu public le 20 juillet dernier, l’Etat-major général des Armées burkinabè a mis en garde tous les soldats qui, en cas d’attaques de leurs positions respectives, détalent en laissant armes et bagages à l’ennemi. Il menace même de sanctions pécuniaires et administratives tous ceux qui se feront prendre. Peu avant, le même message avait été tenu par les autorités militaires, notamment à l’issue du Conseil supérieur de la défense nationale tenu le 20 juin dernier à Ouagadougou. C’est la preuve qu’il y a problème. Si l’on continue de « ravitailler » l’ennemi en armes, il nous sera difficile, voire très difficile de gagner la guerre que l’on nous a imposée. Moi, je ne suis pas militaire et je ne maitrise rien des questions militaires. Mes analyses se fondent sur ce que disent les autorités militaires. Et tout laisse croire que la lutte contre le terrorisme a besoin d’être repensée. Pour cela, j’en appelle à un réarment moral des troupes. Car, ceux qui nous attaquent, ne sont pas mieux formés que nos soldats. Ils ne sont pas invincibles. Et contrairement à ce qu’ils laissent croire, ils ont aussi peur de la mort. Du reste, l’expérience a démontré que chaque fois que nos soldats ont vaillamment résisté, ils ont fini par prendre le-dessus sur ces bandes armées qui ont juré la perte de notre patrie. Elles n’y parviendront pas pour autant que nous arrêtions de jouer leur jeu en leur fournissant des armes et de la logistique. C’est pourquoi je souhaite que les déclarations du patron de Barkhane fouettent l’orgueil de nos FDS qui doivent mettre un point d’honneur à inverser les tendances. Car, n’oublions surtout pas que « celui qui se bât pour quelque chose, c’est pour lui la chose ». Ou bien ? Vrai ou faux ?

« Le Fou »