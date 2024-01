SOUS-VÊTEMENTS FÉMININS : Ce que votre lingerie révèle sur vous

Bien choisir sa lingerie, c’est choisir une lingerie confortable et adaptée à sa morphologie, mais pas seulement. Le choix de la couleur est lui aussi primordial. En effet, les couleurs proposées en matière de sous-vêtements féminins sont variées et revêtent une grande importance. Chacune reflète en effet une émotion, un trait de caractère, une humeur. Il faut sélectionner les bons tons en fonction de sa couleur de cheveux ou encore de son style vestimentaire. Zoom sur la symbolique de chaque couleur et sur les conseils à suivre pour faire le bon choix.

Le noir, la carte de l’élégance

Le noir fait partie des couleurs classiques et indémodables pour les sous-vêtements féminins. Il s’agit d’un incontournable qui peut s’utiliser aussi bien au quotidien que lors d’une soirée spéciale. En lingerie, le noir est le symbole de l’élégance et du charme. La femme qui porte du noir, coloris sobre et puissant à la fois, peut être associée à la fameuse « femme fatale », mystérieuse et infaillible.

Le blanc, symbole de pureté

Le blanc est indissociable de la symbolique du mariage et de la pureté. Tout comme le noir, cette couleur demeure un classique en lingerie, pour un look délicat et épuré. Synonyme à la fois d’innocence, de paix, de virginité ou encore de lumière, la lingerie blanche plaît aux femmes en quête de naturel et de simplicité. Souvent associée à de la dentelle pour un côté plus sexy, cette couleur est très délicate et nécessite d’être maniée avec précaution lors des lavages pour conserver un éclat impeccable.

Le bleu, couleur passe-partout

Symbole de sagesse et de loyauté, les sous-vêtements bleus ont un atout indéniable : ils conviennent à toutes les teintes de peau et de cheveux. Discret, le bleu aurait un effet réconfortant, rassurant, tout en étant très conventionnel et plutôt neutre. Associé à de la dentelle et à des effets de transparence, le bleu peut aussi devenir sexy et séduisant. Vous l’aurez compris, cette couleur est une valeur sûre.

Le rouge, le choix de la passion

Dans l’imaginaire comme en lingerie, le rouge connote l’amour passionnel, l’interdit, le feu ou encore la chaleur. Une lingerie rouge attire le regard et symbolise l’excitation, le pouvoir et l’ambition. Contrairement au bleu dont il est l’opposé, le rouge est en effet une couleur intense qui inspire la fougue. Il faut noter que selon votre teinte de cheveux et votre couleur de peau, certaines nuances de rouge sont à privilégier. Dans tous les cas, les sous-vêtements rouges font partie des indispensables à posséder dans votre tiroir à lingerie, à sortir au moment des bonnes occasions.

Le violet, pour un style raffiné

Peu commun, le violet gagne aussi les dessous féminins. Cette couleur vive fait référence à la royauté, au luxe et à la sophistication mais pas seulement. Des notes de sensualité imprègnent cette nuance. Elle apportera de la personnalité et de l’originalité à votre collection de lingerie.

Le « nude », ou l’invisibilité

La couleur chair, ou nude en anglais – plus chic – est une nuance poudrée proche de la couleur de la peau. Cette tonalité séduit de plus en plus de femmes, à la recherche d’une lingerie discrète, douce, presque invisible, aux antipodes de l’exubérance. D’autres nuances plus foncées sont également proposées dans les gammes de sous-vêtements féminins, apportant encore plus de chic.

Le vert, vecteur de positivité

Les plus grandes marques de lingerie se sont mises au vert, et proposent des ensembles allant du vert sapin au vert menthe. Symbole de l’espoir, de la chance mais aussi de la nature avec ses grandes forêts, le ton vert est synonyme d’acceptation et de liberté du corps de la femme. Les motifs floraux et les tendances végétales se marient très bien avec cette couleur pour des sous-vêtements très tendance et originaux.

Le rose, la note de romantisme

Vous voulez attirer l’attention sans jouer franchement la séduction ? Les sous-vêtements roses sont vos parfaits alliés. Romantisme, tendresse et sensibilité restent les maîtres mots pour décrire les émotions suscitées par cette couleur qui valorise toutes les carnations de peau.

sanscomplexe.com/

Rassemblés par Colette DRABO