TENSIONS SOCIALES AU NIGERIA : Tinubu face aux réalités de la gestion du pouvoir

Maintes fois annoncée et maintes fois reportée, la grève générale des organisations syndicales qui planait comme une épée de Damoclès sur la tête du président Bola Ahmed Tinubu, est passée des simples menaces à la réalité. En effet, le pays a tourné au ralenti du fait de ce débrayage général qui touche des secteurs clefs et indispensables de la vie au Nigeria : distribution d’électricité, ports, universités, hôpitaux, transports aériens locaux, etc. Le bras de fer avec l’Exécutif semble engagé, mais les uns et les autres ont vite pris la pleine mesure de la situation. Si fait qu’au deuxième jour, la grève a été suspendue pour donner plus de chances au dialogue. Le casus belli entre le gouvernement de Tinubu et les principaux syndicats du pays, en l’occurrence le Congrès du travail du Nigeria (NLC) et le Congrès des syndicats (TUC) est le salaire minimum, même si en plus de cette préoccupation, l’on note, dans la plateforme revendicative, la diminution des tarifs de l’électricité. Alors que le SMIG est aujourd’hui de 18,50 euros, les organisations des travailleurs exigent qu’il soit porté à 309 euros contre une modeste proposition des autorités fédérales de le porter à 37 euros.

Il faut craindre que cette situation ne provoque une véritable déflagration sociale dans le pays

En fait, le Nigeria s’est installé dans des remous sociaux depuis que le gouvernement a décidé de la suppression des subventions sur le pétrole ; une mesure qui a été l’origine d’une réprobation générale même si certains économistes la considèrent comme une étape indispensable à une reforme depuis longtemps nécessaire. Quoiqu’il en soit, cette suppression a eu un fort impact sur le pouvoir d’achat des travailleurs quand elle n’a pas tout simplement retiré le pain de la bouche de tous ceux qui vivaient du petit trafic de produits pétroliers, notamment dans les zones frontalières comme celle d’avec le Bénin ou le Niger. Il faut donc craindre que cette situation ne provoque une véritable déflagration sociale dans le pays. Si l’on n’en est pas aux gigantesques manifestations sociales qui ont lieu dans le pays, il y a de cela 12 ans, l’on n’en est véritablement pas loin de ces foules déferlantes dans la mesure où le taux de pauvreté multidimensionnelle, selon certaines sources, est estimé à 36% et celui du chômage à 33,3%. Et cela n’est pas sans soulever des interrogations sur la bonne gouvernance dans ce pays qui a tous les atouts d’une grande puissance économique régionale. Mais l’urgente question que l’on peut aujourd’hui se poser, est la suivante : le président Bola Ahmed Tinubu saura-il désamorcer la bombe sociale ? Pour l’instant, faute d’avoir le troisième œil du sorcier yoruba, il est difficile de répondre, avec précision et certitude, à cette question. Mais l’on fait le constat que les négociations avec les organisations des travailleurs sont au point mort. Il y a donc de véritables risques que la situation s’enlise surtout que le marasme économique dicté en partie par le contexte international caractérisé par la guerre en Ukraine et ses forts impacts sur l’économie mondiale, ne favorise pas un infléchissement du gouvernement en faveur des revendications des travailleurs.

Le chef de l’Etat devrait, sans plus attendre, prendre la mesure réelle de la situation

C’est, du reste, de ce contexte économique national et international difficile que ministres et parlementaires de la majorité excipent pour rendre impossible la satisfaction des revendications des travailleurs qu’ils prient, par conséquent, de revoir leurs ambitions à la baisse. Pour l’instant, cela semble tomber dans des oreilles de sourds puisqu’en réponse, les leaders des organisations syndicales même s’ils ont accepté une trêve, demandent au gouvernement de réduire son train de vie. Qui donc pour faire évoluer ce dialogue de sourds ? Naturellement, tous les regards sont tournés vers le chef de l’Etat qui fait véritablement là son baptême du feu à la tête de la grande confédération nigériane. C’est lui qui a l’initiative de l’action publique et c’est donc lui qui peut mettre fin au bras de fer. Mais l’homme a-t-il la poigne et la volonté nécessaires pour faire évoluer positivement les lignes ? D’aucuns en doutent dans la mesure où Ahmed Bola Tinubu est un homme fortuné qui a beaucoup du mal à se mettre dans la peau de bon nombre de ses concitoyens qui ont en partage la pauvreté. « Quand on n’a jamais eu faim, dit-on, il est difficile de comprendre la situation et le désespoir de ceux qui ont faim ». Toutefois, le chef de l’Etat n’est pas un novice dans la gestion des affaires publiques et il devrait, sans plus attendre, prendre la mesure réelle de la situation et attraper le taureau par les cornes. Il y va d’abord de son intérêt personnel puisque sa tranquillité pour la suite de son mandat, pourrait en dépendre. Il y va aussi de la bonne santé de l’économie nationale qui est déjà à la peine. Il y va enfin de l’image même du Nigeria qui aspire à jouer un rôle de leader dans la sous-région ouest-africaine et sur l’échiquier continental. Cela dit, il faut trouver le moyen de vite tourner cette page qui pourrait davantage noircir le tableau d’un pays où la corruption a pignon sur rue sans que véritablement les pouvoirs publics ne puissent y apporter le remède qui sied. Et Tinubu semble l’avoir compris en tendant la main aux syndicats qu’il a invités à des négociations. Il faudra surtout leur faire des propositions concrètes pour faire face à la vie chère qui est la véritable cause de cette brusque poussée d’adrénaline.

« Le Pays »