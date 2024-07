TENTATIVE D’ASSASSINAT DE DONALD TRUMP : Un acte qui n’honore pas les Etats-Unis

Quelques minutes après le début de son meeting à Butler, en Pennsylvanie, l’ex-locataire de la Maison blanche, et candidat à la présidentielle aux Etats-Unis, Donald Trump, a été victime d’une attaque le 13 juillet dernier. En effet, au cours de ce meeting, un sniper a tiré sur le candidat républicain. S’en est suivie une riposte des Secrets Services. “Ce soir, nous avons assisté à ce que nous appelons une tentative d’assassinat contre l’ancien président Donald Trump”, a déclaré un responsable du FBI, Kevin Rojek. “J’ai été touché par une balle qui a transpercé le haut de mon oreille droite”, a expliqué plus tard Donald Trump sur son réseau social Truth Social, tout en précisant qu’il était incroyable qu’un tel acte se produise aux USA. Des personnalités américaines dont l’ancien président Barack Obama et l’actuel président et rival de Donald Trump à la présidentielle, Joe Biden, ont déploré et condamné cet acte tout en se réjouissant que le candidat républicain en soit sorti indemne. Toutefois, cette fusillade a fait deux morts dont l’assaillant. Tout comme les Américains, le monde entier a suivi avec émoi cette scène digne d’un film de Hollywood. Et c’est la démocratie américaine qui s’affiche au monde entier avec son mal congénital qu’est la violence. Mais à suivre cette scène où la victime en sort comme un héros et ragaillardie par les évènements, on ne peut s’empêcher d’émettre des hypothèses.

La tentative d’assassinat conte Donald Trump vient confirmer le niveau de la violence dans la société américaine

C’est pourquoi à la question de savoir s’il s’agit d’un complot, certains ont vite fait de franchir le pas en y voyant une mise en scène surtout que le tireur est un républicain. En effet, selon le FBI, Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans et originaire de Bethel Park, du nom de cette ville de Pennsylvanie située à environ 60 kilomètres de Butler, où se tenait le meeting, est l’auteur de la tentative d’assassinat. Il était enregistré comme électeur républicain, selon le registre d’inscription sur les listes électorales. Quant aux autorités, elles avancent l’hypothèse d’un acte de terrorisme intérieur. Malheureusement, avec la mort de l’assaillant, on n’en saura peut-être pas davantage sur ce qu’il s’est réellement passé. Cela dit, après les présidents Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley et John F Kennedy, tous assassinés au cours de leur règne, la tentative d’assassinat conte le candidat Donald Trump vient encore confirmer le niveau de la violence dans la société américaine. C’eût été dans un pays africain, l’on aurait entendu des railleries de toutes sortes. Certains, notamment les donneurs de leçons, n’allaient même pas hésiter à pointer du doigt l’incapacité des Africains à épouser les ideaux de la démocratie. Mais comme les faits se sont déroulés dans la plus vielle démocratie au monde, ils préfèrent se claquemurer dans un mutisme béat.

Saïbou SACKO