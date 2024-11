Tour du Faso 2024 : La DGI exhorte les populations à plus de civisme fiscal

Dans le cadre de sa politique de communication et de promotion du civisme fiscal, la Direction générale des Impôts s’est invitée à la 35e édition du tour du Faso qui se déroule du 25 octobre au 03 novembre 2024.

La présence de l’administration fiscale a été marquée par le parrainage de l’écharpe du meilleur jeune burkinabè à toutes les étapes, et l’animation d’un stand. L’occasion était toute trouvée pour les soldats de l’économie, non pas d’en découdre avec les mauvais payeurs mais, de sensibiliser, informer et de répondre aux nombreuses préoccupations des populations et visiteurs sur les questions de fiscalité. Ainsi, des sujets relatifs aux missions de la Direction générale des Impôts, aux règles d’imposition, à l’impôt foncier, à la création d’activité et au bien-fondé du paiement des impôts ont été abordés par les visiteurs. Les burkinabè, issus de toutes les couches socio -économiques ont pour l’occasion, exprimés leurs préoccupations. Consciente de l’importance du civisme fiscal dans la mobilisation des ressources budgétaires, la DGI multiplie les actions de proximité à l’endroit de la population à travers des conférences, ateliers, forums, déjeuners débats, festival etc… pour expliquer l’utilité et l’importance du paiement des impôts. Ces actions sont couplées avec la distribution de dépliants et de prospectus sur la législation fiscale burkinabè. La présence de l’Administration fiscale au tour du Faso, démontre, selon Go Daouda Emmanuel, Dr des impôts de la boucle du Mouhoun, que, la Directrice générale des Impôts, Talata Eliane Djiguemdé / Ouédraogo, a pris la pleine mesure de la nouvelle approche du gouvernement en matière de mobilisation efficiente des ressources financières. Expliquer et apporter la bonne réponse aux préoccupations des usagers, est ainsi la nouvelle vision de l’Administration fiscale burkinabè. C’est donc dire, qu’après avoir sensibilisé la population, la Direction générale des Impôts mettra le cap sur d’autres catégories de contribuables.

ST