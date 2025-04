TOURNEE DU VICE-PREMIER MINISTRE BELGE DANS LES GRANDS LACS SUR FOND DE CRISE EN RDC : Bruxelles ne veut pas se laisser damer le pion dans son ancien pré-carré

Burundi, Ouganda, République démocratique du Congo (RDC). Tels sont les pays à l’agenda du Vice-Premier ministre belge, Maxime Prévot, par ailleurs ministre des Affaires étrangères de son pays, qui a entamé, le 25 avril dernier, une visite officielle dans la région des Grands Lacs. Une tournée régionale qui intervient dans un contexte de tensions géopolitiques dans cette partie d’Afrique centrale où le chef de la diplomatie belge séjourne jusqu’au 29 avril 2025. Et si l’objectif premier est de « consolider les relations bilatérales » avec les pays visités, c’est une tournée qui vise aussi à « contribuer à une solution durable » au conflit qui déchire l’Est de la République démocratique du Congo, et « témoigner de la solidarité de la Belgique envers les populations affectées par les violences », précise le communiqué officiel. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Belgique ne veut pas rester en marge dans la recherche de la paix au pays de Félix Tshisékédi, qui mobilise les efforts de la communauté internationale.

L’Union africaine qui a nommé un nouveau médiateur, entend tenir sa place dans la résolution de ce conflit

Et à défaut de pouvoir jouer les premiers rôles, Bruxelles se dit prête à « soutenir les efforts de médiation en cours ». Sachant que de Doha à Washington, les lignes ont quelque peu bougé dans le sens de la désescalade entre les protagonistes qui ont signé, il y a de cela quelques jours, dans la capitale qatarie, un accord de trêve entre le gouvernement congolais et les rebelles de l’Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 Mars (AFC/M23). Dans la même dynamique, la RDC et le Rwanda ont signé, le 25 avril dernier, dans la capitale américaine, un accord de paix visant à calmer les tensions entre les deux pays qui s’accusent mutuellement de soutenir, de part et d’autre de la frontière, des groupes armés hostiles à leurs régimes respectifs. De son côté, l’Union africaine qui a récemment nommé un nouveau médiateur en la personne du président togolais, Faure Gnassingbé, entend tenir sa place dans la résolution de ce conflit. C’est dans un tel contexte qu’intervient cette tournée régionale du diplomate belge, dans une volonté affichée de son pays, de peser dans la relance du processus de paix dans la région des Grands lacs. Toujours est-il qu’après les étapes de Kampala et Bujumbura, le missi dominici de Bruxelles s’est rendu à Kinshasa pour rencontrer le président Félix Tshisékédi. Une façon, comme une autre, pour la Belgique, de garder un pied dans ce dossier brûlant qui menace d’embraser toute la région des Grands Lacs, et qui voit la multiplication des initiatives de paix à travers le monde. Comment peut-il en être autrement quand on voit l’attachement de l’ancienne puissance coloniale à ce vaste pays d’Afrique centrale dont les immenses richesses minières ne laissent pas indifférents, quand elles n’attisent pas les plus grandes convoitises ?

L’objectif de Bruxelles est de rester au plus près des négociations de sortie de crise

Toujours est-il qu’en s’invitant dans la crise pour apporter sa pierre au retour de la paix dans cette partie de l’Afrique, au moment où certaines initiatives connaissent des avancées diplomatiques significatives, tout porte à croire que Bruxelles ne veut pas se laisser damer le pion dans ce qui, de la République démocratique du Congo au Burundi en passant par le Rwanda, constituait jadis son pré-carré sur le continent noir. Sauf qu’à la faveur de cette visite, Kigali ne figure pas dans l’agenda du dirigeant belge, alors que le pays de Paul Kagame, accusé de soutenir les rebelles du M23, est au cœur de la crise pour ne pas dire qu’il en est pratiquement un acteur incontournable. Une situation qui est loin d’être surprenante. D’autant plus qu’il y a de cela quelque temps, le Rwanda a rompu ses relations diplomatiques avec la Belgique que le pays de Paul Kagame accuse de parti pris en faveur de Kinshasa, dans la crise dans l’Est de la RDC. Et cela, après plusieurs semaines de vives tensions qui ont vu le ton monter entre Bruxelles et Kigali. Autant dire que pour une visite qui vise à l’apaisement et à la stabilisation de la région des Grands Lacs, cette tournée régionale du diplomate belge peut avoir un goût d’inachevé. D’autant que l’on se demande si, au regard du contexte, la paix dans l’Est de la RDC est aujourd’hui envisageable sans le concours de toutes les parties au conflit, en particulier le Pays des mille collines. A moins qu’en évitant d’aller à Kigali, Bruxelles ne soit dans la logique de continuer à jeter la pierre à Paul Kagame, du fait de ce conflit dans l’Est de la RDC, qui est loin de révéler tous ses dessous. En tout état de cause, en réitérant son engagement pour la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs, l’objectif de Bruxelles est de rester au plus près des négociations de sortie de crise, et de jouer un rôle central dans les processus en cours. Mais on attend de voir la place qu’elle saura se faire dans le débat, et si cela pèsera dans la balance, le moment venu.

« Le Pays »