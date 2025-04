UTILISATION D’ARMES INCENDIAIRES AU PAYS DE SALVA KIIR : Faut-il désespérer du Soudan du Sud ?

Après deux ans d’accalmie, le Soudan du Sud danse, de nouveau, sur un volcan. C’est le moins que l’on puisse dire. En effet, la tension est montée de plusieurs crans depuis l’assignation à résidence surveillée, du vice-président, Rieck Machar, suivie de l’arrestation de certains de ses proches. Depuis lors, le pays retient son souffle ; tant les hostilités, d’un moment à l’autre, peuvent reprendre avec toutes les conséquences qui vont avec. C’est pourquoi la communauté internationale, les Nations unies en tête, n’a eu de cesse de tirer la sonnette d’alarme en appelant les différentes parties au calme et à la retenue en vue d’une sortie de crise pacifique. Mais rien n’y fit. Car, non seulement le vice-président et ses proches sont toujours privés de leur liberté, mais aussi la situation sur le terrain, fait craindre le pire avec l’utilisation, dans certaines localités, d’armes incendiaires par les forces armées sud-soudanaises contre des civils. C’est Human Right Watch qui le dit dans un rapport, dénonçant au passage des frappes aériennes qui auraient laissé une soixantaine de cadavres sur le carreau.

Ce n’est pas par la violence que le Soudan du Sud retrouvera la paix

Pourquoi en est-on arrivé là ? La guerre pour le pouvoir peut-elle expliquer toutes ces dérives ? Autant de questions que l’on se pose surtout que les localités victimes de l’utilisation d’armes incendiaires, sont réputées pour être acquises à la cause de Rieck Machar. En tout cas, pour une très mauvaise publicité, c’en est une pour Salva Kïir qui, en sa qualité de chef d’Etat, aurait dû mettre un point d’honneur à protéger ses compatriotes. Cela dit, on attend de voir si, après la publication de ce rapport qui met directement en cause son armée, il daignera ouvrir une enquête afin de situer les responsabilités. S’il ne le fait pas, il donnera ainsi la preuve, à tous ceux qui en doutaient encore, qu’il est comptable des exactions commises sur des civils dans son pays. Et même s’ils échappent à la justice des Hommes, les auteurs de ces crimes, qu’ils aient ou non le sommeil hanté par les fantômes de leurs victimes, ne pourront pas se soustraire à la justice immanente qui, elle, s’exerce naturellement. De toute évidence, ce n’est pas par la violence que le Soudan du Sud retrouvera la paix. Bien au contraire, il revient au président Salva Kïir de savoir se poser en rassembleur en travaillant à gommer tous les clivages ethniques dans son pays. Car, si les deux principales communautés que sont les Dinka et les Neur qui ont toujours vécu en bonne intelligence, se regardent aujourd’hui en chiens de faïence, c’est à cause des turpitudes des dirigeants sud-soudanais. La situation est devenue si préoccupante que d’aucuns n’hésitent pas à dire qu’il faut désespérer du Soudan du Sud. Et, ils n’ont peut-être pas tort. Car, voilà un pays qui a obtenu son indépendance au prix du sang et qui, quelques années seulement après, se retrouve fragilisé par une guerre civile.

John Garang doit être en train de se retourner dans sa tombe en voyant ses héritiers se dresser les uns contre les autres

Voilà un pays que la communauté internationale a soutenu à bout de bras, et qui dispose d’immenses ressources naturelles, mais qui, du fait de l’incurie de ses leaders, peine à amorcer son développement. Peut-il, du reste, en être autrement lorsque plus d’une décennie après son indépendance, le pays est gouverné par un homme qui, se croyant tout droit sorti de la cuisse de Jupiter, refuse de s’imaginer une autre vie en dehors du pouvoir ? Sans doute que John Garang doit être en train de se retourner dans sa tombe en voyant ses héritiers se dresser les uns contre les autres s’ils ne sont pas la risée de tous. Malheureusement, le Soudan vis-à-vis duquel ils ont pris leur indépendance n’est pas mieux loti ; empêtré qu’il est aussi dans une guerre pour le pouvoir, qui dure depuis maintenant deux bonnes années, et qui a mis le pays sens dessus dessous et ce, au moment même où le peuple, après des décennies de dictature, aspirait au changement.

« Le Pays »