UTILISATION DES PESTICIDES AU BURKINA : Le danger n’est pas que pour les mauvaises herbes

Lentement, la saison des pluies s’installe au Burkina Faso et c’est le branle-bas dans le monde paysan pour profiter de la générosité du Ciel et réussir la campagne agricole. Et l’une des clefs de succès de la campagne est de lutter efficacement contre les mauvaises herbes et tous les ravageurs de semis. Parmi les moyens utilisés, l’on a recours à l’utilisation des herbicides et insecticides avec une tendance nettement marquée, à en abuser. Si ces produits chimiques peuvent faciliter les travaux agricoles qui sont, il faut le reconnaitre, très éreintants, ils constituent un véritable péril aujourd’hui. En effet, ces produits chimiques sont très nocifs pour la santé humaine. Dans la majorité des cas, les agriculteurs manipulent ces produits sans la moindre précaution ; toute chose qui peut être à l’origine de maladies respiratoires ou de pathologies épidermiques ou même oculaires. Mais les dangers de ces herbicides et pesticides ne sont pas que pour les hommes, ils sont aussi pour l’environnement. En effet, les produits chimiques utilisés dans l’agriculture font des ravages dans la faune. En plus de décimer les insectes qui participent à l’ameublement des sols où à la pollinisation des plantes, ils causent aussi de véritables tragédies dans les cours d’eau. L’on a tous en tête, ces milliers de poissons qui flottent au-dessus des eaux, décimés par les substances chimiques d’origine agricole qui se déversent dans les plans d’eau. Le cheptel domestique n’est pas non plus à l’abri de ces herbicides et pesticides avec les risques de consommer de l’herbe ou de la graine déjà contaminée. C’est donc un véritable fléau que l’on doit combattre et cela commence par le monde paysan lui-même, surtout qu’il existe des techniques endogènes et naturelles qui ont fait la preuve de leur efficacité.

Il faut que les structures étatiques ouvrent l’œil et le bon

En effet, des biopesticides ont fait la preuve de leur efficacité. Des expériences montrent, en effet, que l’on peut recourir à des pesticides fabriqués à partir de plantes locales pour éradiquer les ravageurs des spéculations agricoles sans constituer forcément des dangers pour l’homme et l’environnement. Les expériences montrent que l’on peut recourir même à certaines espèces d’insectes ou d’animaux pour éliminer les espèces nocives pour les plantes agricoles. Et c’est maintenant que doit intervenir le monde de la recherche pour capitaliser et partager les savoirs endogènes. Cela est d’autant plus un impératif que les produits chimiques nocifs pour le marché, sont importés, causant non seulement une fuite des capitaux à l’étranger dans un contexte de renchérissement des intrants agricoles au plan international consécutif à la guerre en Ukraine, mais aussi alimentent les circuits de la fraude et contribuant du même coup à tuer l’économie nationale. Mais en plus du monde de la recherche, il faut aussi et surtout que les structures étatiques en lutte contre la fraude et la contrebande, notamment la douane et les services des eaux et forêts, pour ne citer que celles-là, ouvrent l’œil et le bon. Les pesticides et herbicides dangereux pour l’environnement sont dans l’ensemble interdits par la législation mais entrent sur le territoire national par le biais de la contrebande. Il faut donc faire preuve de vigilance pour intercepter ces poisons mais il faut surtout multiplier les contrôles dans les magasins et dans les points de vente pour saisir et détruire les stocks des produits indésirés. Il faut surtout appliquer la loi dans toute sa rigueur contre les marchands de la mort qui ne reculent devant aucun obstacle pour se faire de l’argent au détriment de l’homme et de l’environnement.

Sidzabda