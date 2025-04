VICTOIRE DE TIDJANE THIAM AUX PRIMAIRES DU PDCI-RDA : Le plus dur est à venir

A quelque six mois de la présidentielle ivoirienne, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) se met en ordre de bataille pour être au rendez-vous de cette importante échéance électorale. En effet, l’ancien parti unique du père de la nation ivoirienne, vient de désigner son candidat. Et, comme on pouvait s’y attendre, ce choix a été porté sur le président du parti, l’ancien banquier, Tidjane Thiam, qui était le seul en lice pour ces primaires. Cette victoire n’est, en réalité, qu’une simple formalité, puisque le Congrès extraordinaire de décembre 2023 et le dernier bureau politique avaient déjà adopté une motion désignant le successeur de feu Henri Konan Bédié, comme candidat du parti à la présidentielle d’octobre prochain. Mais cette victoire reste tout de même importante pour l’ancien patron de Crédit Suisse qui, après tant de péripéties, vient de franchir une étape supplémentaire dans sa marche pour le moins périlleuse pour accéder au palais de Cocody. En effet, faut-il le rappeler, il a déjà réussi à s’inscrire sur la liste électorale, même si celle-ci reste provisoire, et s’est récemment débarrassé de sa nationalité française qu’il trainait comme un boulet, et qui, selon la Constitution ivoirienne, ne lui permettait pas de se présenter comme candidat.

La victoire sans coup férir aux primaires ne doit pas cacher les bisbilles qui persistent au sein du PDCI-RDA

Pour autant, la voie est-elle suffisamment dégagée pour le tout-nouveau candidat du PDCI-RDA? Pas si sûr. On est même tenté de dire que le plus dur est à venir pour Tidjane Thiam. En effet, si son investiture, dans les faits, marque un tournant dans l’histoire récente de ce parti, dans le fond, l’heure n’est pas à la sérénité dans ses rangs. C’est même peu dire. Pour cause, les héritiers de Félix Houphouët-Boigny et de Henri Konan Bédié peinent toujours à s’accorder sur la gestion de ce «patrimoine» politique qui leur a été légué par ces deux monuments de la politique ivoirienne. Si fait que le plus vieux parti politique de Côte d’Ivoire, reste constamment marqué par des dissensions internes ; certains militants contestant toujours la légitimité du président Thiam. En tête de ces contestataires les plus radicaux, Jean Louis-Billon, un poids lourd du parti, qui ne semble pas prêt à faire de quartier à Tithi, et qui ne fait plus mystère de sa volonté de se présenter à la présidentielle d’octobre prochain. Sans oublier Valérie Yapo, du nom de cette militante qui a attaqué en Justice la validité de l’élection de Tidjane Thiam à la tête du parti en décembre 2023. Une procédure judiciaire qui avait suscité la colère de quelques militants du parti. On a toujours en mémoire l’image de ces militants, avec en tête de cortège, des députés, écharpe orange-blanc-vert en bandoulière, qui tentaient d’entrer dans le tribunal pour exprimer leur soutien au président du parti, mais qui se sont finalement heurtés à un cordon des forces de police. Une image terrible qui venait ainsi exposer au grand jour, les guéguerres au sein du PDCI-RDA.

Tidjane Thiam est face à un vaste chantier

En tout cas, la victoire sans coup férir de Tidjane Thiam aux primaires, ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt des bisbilles qui persistent au sein du parti. Toujours est-il que les contestataires ne semblent pas prêts à baisser les bras. Et même si la juge, dans sa décision rendue le 11 avril dernier, s’est déclarée incompétente pour statuer sur la légitimité de Thiam à la tête du PDCI-RDA, celui-ci ne semble pas tiré d’affaire pour autant. En effet, une décision au fond, sur sa nationalité ivoirienne, n’est pas totalement à exclure. A preuve, la validité de l’identité ivoirienne de Tidjane Thiam continue de poser problème. Et dernièrement, faut-il le relever, le candidat déclaré à la présidentielle d’octobre 2025, s’est vu refuser par le Tribunal de première instance d’Abidjan, la délivrance d’un certificat de nationalité, qui explique que la nationalité ivoirienne du leader du PDCI-RDA est contestée devant la Justice, et qu’en conséquence, la procédure de délivrance du certificat est suspendue jusqu’à ce que le contentieux soit tranché. Autant dire qu’entre ennuis judiciaires et cassures dans les rangs de son parti, le président Tidjane Thiam est face à un vaste chantier. Et, il devra d’autant croiser les doigts pour sortir indemne de toutes ces procédures judiciaires, notamment en lien avec sa nationalité ivoirienne, que nous sommes en politique où les adversaires ne se privent pas de la voie judiciaire pour écarter des chalenger capables de leur tailler des croupières. Quant aux membres dissidents du PDCI-RDA, l’ex-financier devrait travailler à les rassembler autour de la cause du parti. Et il gagnerait à s’activer d’autant plus que la présidentielle, c’est dans six mois, et l’horloge tourne.

«Le Pays»