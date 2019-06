Nombreux sont ceux qui, lorsque leur portable est endommagé, préfèrent l’échanger contre un autre plus neuf. D’autres choisissent de solliciter les services d’un réparateur. Dans ce dernier cas, il y a beaucoup de risques. En effet, il est rare que vous donniez votre téléphone portable à ces « brebis galeuses », (même si tous les réparateurs ne le sont pas) et qu’il vous revienne sans une panne supplémentaire. Si votre batterie n’a pas été changée par une autre qui est défectueuse, ce sont d’autres pièces de votre téléphone qui sont retirées pour être remplacées. En tout cas, très rarement, vous récupérerez votre téléphone tel que vous l’avez remis, et cela doit cesser. Il faudra donc plus de vigilance, car comme le dit l’adage, « c’est à cause d’un seul serpent qu’on tue tous les autres ».

Valérie TIANHOUN