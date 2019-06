On en parle, mais la pratique a la peau dure. Il s’agit de ces gens qui laissent sonner leur portable en plein cimetière et ce, souvent même pendant les instants solennels et chargés d’émotions, qui précèdent l’inhumation. Ce n’est pas élégant. En pareille occurrence, le bon sens commande que l’on éteigne son portable ou qu’on le mette sous silencieux pour ne pas indisposer les autres. Franchement, il faut que nous changions de comportement. Car, il y va de notre image.

Boundi OUOBA