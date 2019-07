La saison pluvieuse qui coïncide avec les vacances scolaires, est le moment que les enfants affectionnent particulièrement. Et c’est aussi le moment où ils échappent à la vigilance des parents quand ils s’adonnent à des jeux qui peuvent se révéler dangereux pour eux. En effet, il n’est pas rare de voir des enfants se baigner avec insouciance dans des bas-fonds et autres retenues d’eau, oubliant que ces endroits sont des vecteurs de certaines maladies telles que le choléra et le ver de Guinée. C’est le lieu d’attirer l’attention des parents sur la nécessité de sensibiliser leurs enfants sur les risques qu’ils encourent en fréquentant ces lieux. Mais aussi sur le risque de noyade.

Frédéric TIANHOUN

(Collaborateur)