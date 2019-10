Des camions, ou du moins, devrions-nous dire, des poids- lourds stationnés et occupant une bonne partie de la chaussée et ce, sans aucune balise ! Tel est le spectacle auquel l’on assiste presque chaque nuit aux différentes entrées de la ville de Ouagadougou et qui, faut-il le rappeler, est à l’origine de bien des accidents mortels de la circulation. C’est pourquoi il faut en appeler à la responsabilité de l’autorité municipale qui doit multiplier les aires de stationnement afin d’éviter que ces poids-lourds, même stationnés, ne deviennent des dangers publics.

Boundi OUOBA