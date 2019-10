La violence en milieu scolaire, voilà un phénomène qui prend de plus en plus de l’ampleur. En effet, au cours de la semaine dernière, un élève a débarqué dans l’enceinte d’un établissement scolaire, couteau en main, au motif qu’il veut en découdre avec un enseignant. C’était dans la région des Cascades. Heureusement, il a été mis hors d’état de nuire. Ce cas rappelle bien d’autres où des enseignants ont fait l’objet d’agressions. C’est le lieu donc d’en appeler à la responsabilité des premiers responsables du ministère de l’Education nationale et de la promotion des langues nationales (MENAPLN) qui doivent travailler à trouver un remède de cheval à ce phénomène.

Boundi OUOBA