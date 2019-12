Dans son discours prononcé à l’occasion du 11-Décembre, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a renouvelé sa demande de trêve sociale et cela au regard des nombreux défis auxquels fait face notre pays. Sera-t-il entendu ? On peut l’espérer quand on sait que l’une des priorités de notre pays est de combattre l’ennemi commun qui, depuis près de quatre ans, n’a de cesse de troubler notre sommeil. C’est le lieu donc, d’appeler tous les Burkinabè à un sursaut patriotique pour qu’unis et solidaires, nous puissions porter l’estocade à l’adversaire.

Boundi OUOBA