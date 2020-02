Le phénomène n’est pas nouveau. Bien au contraire, il prend de l’ampleur. Il s’agit des vols enregistrés sur les lieux de culte. En effet, pas plus tard que le week-end écoulé, un individu sans foi ni loi a soutiré le portefeuille d’une dame dans l’enceinte d’une église de la place, où se déroulait la célébration d’un mariage. Pris en chasse, il escalade un mur et prend la fuite. Quelque temps avant son forfait, le prêtre célébrant attirait l’attention des fidèles sur le fait que tous n’étaient pas là pour les mêmes intentions, et appelait à « prier » pour ces brebis égarées. Il ne croyait pas si bien dire! Voyez-vous ? Certains, il faut le dire, vont à l’église ou à la mosquée avec des desseins obscurs. Si fait qu’ils sont prêts à tout. C’est le lieu donc d’appeler les uns et les autres à la prudence ; tant la morale a foutu le camp dans notre pays.

Issa SIGUIRE