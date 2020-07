Dans un communiqué rendu public la semaine dernière, le Laboratoire national de santé publique (LNSP) attire l’attention des uns et des autres, sur la consommation des produits locaux aux vertus aphrodisiaques. Selon le LNSP, ces produits dont on n’indique généralement pas la composition, sont très dangereux et nuisibles pour la santé humaine. Cela dit, il revient à chacun de nous, de faire preuve de vigilance en ne consommant pas à tout va, ces produits vendus habituellement dans les rues et dans les gargotes. Il y va de notre propre santé.

Boundi OUOBA