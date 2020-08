La Journée nationale de l’arbre (JNA) a été célébrée cette année, à Banfora, sous le thème : « Arbre, santé et résilience économique ». A cette occasion, près de 200 000 plants ont été mis en terre. Au regard des changements climatiques de plus en plus manifestes et de l’avancée croissante du désert, la JNA ne doit pas être la seule affaire des gouvernants. Loin s’en faut ! Nous devons plutôt tous nous l’approprier en plantant, chacun en ce qui le concerne, un arbre, à l’occasion. Ne dit-on pas d’ailleurs que celui qui plante un arbre avant de mourir, n’aura pas vécu inutilement ? A méditer donc !

Boundi OUOBA