Il n’est pas rare de voir dans certains coins de rue, des ordures qui jonchent le sol, des sachets çà et là dans la ville de Ouagadougou. En effet, beaucoup utilisé pour les emballages de nourriture, d’eau et divers articles, les sachets plastiques accompagnent les populations au quotidien et en permanence. Mais après usage, les gens ne prennent pas le soin de les jeter dans les poubelles. Cela est devenu tellement une habitude pour les gens qu’ils n’éprouvent plus aucune gêne à les jeter par terre et n’importe où. On en voit certains qui, même à côté d’une poubelle, optent délibérément de les jeter par terre. Dans la circulation, on rencontre fréquemment des personnes qui, après avoir vidé le contenu de leur sachet, l’abandonnent sur place et poursuivent leur route. C’est vraiment dommage, étant donné que c’est la première remarque que l’on fait, une fois à Ouagadougou. Ce sont les sachets et les dépôts d’ordures qui envahissent nos rues. Pour venir à bout de ce phénomène, il revient à chaque citoyen d’y mettre du sien. Quant à l’autorité municipale, elle devra mettre un point d’honneur à installer davantage de poubelles dans les rues et à mieux équiper les balayeuses de rues tout en sensibilisant les populations au bien-fondé de l’utilisation des poubelles. Car, il y va de notre santé et de l’image de notre cité.

Fatimata COMPAORE

(Stagiaire)