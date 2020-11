Avec l’avènement des technologies, en l’occurrence les smartphones et les androïds, l’être humain s’ennuie de moins en moins. Car on voit constamment des gens connectés en train de suivre une vidéo ou d’écouter la musique avec leurs téléphones portables. Cela n’a rien de mauvais d’autant que nous sommes dans un monde devenu un village planétaire. Seulement voilà ! On fait le constat que certains manquent de savoir-vivre si fait qu’ils n’hésitent pas,3 même en groupe, à mettre à fond le volume, oubliant qu’ils dérangent les autres. N’oublions pas que notre liberté s’arrête toujours là où commence celle des autres.

Boundi OUOBA