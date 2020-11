La campagne pour la présidentielle et les législatives du 22 novembre prochain, prend officiellement fin, cette nuit à minuit. Sous peine de sanction, aucun candidat ne sera autorisé encore à poser une action quelconque sur le terrain dans le sens de s’attirer la sympathie des électeurs. C’est le lieu pour nous de rappeler aux différents candidats que conformément aux textes en vigueur, ils ont l’obligation de procéder au décollage de leurs affiches et ce dès la journée de demain. Ce rappel est d’autant plus important que très souvent, les candidats choisissent expressément de se soustraire à cette obligation. Si fait que jusqu’au jour du vote, on voit placardés des affiches et autres posters géants dans les artères des grandes villes.

La Rédaction