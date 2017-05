Petit à petit, la saison des pluies est en train de s’installer avec son corrolaire de poussière et de vents violents. C’est le lieu donc d’attirer l’attention des uns et des autres sur les risques encourus durant cette période. Le mieux, c’est de se mettre à l’abri dès lors qu’il commence à venter. Car, pour un rien, on peut se faire gravement blesser par une tôle arrachée d’on ne sait où. Des cas similaires, on en a vu de par le passé. Alors, la prudence est conseillée.

Boundi OUOBA