Quand on n’a pas de climatiseur chez soi pour adoucir le climat par ces temps de canicule à Ouagadougou, il ne reste plus qu’à dormir à la belle étoile pour profiter du peu d’air frais qui souffle de temps à autre. Toutefois, cette « exposition » n’est pas sans dangers pour ceux qui ne supportent pas la chaleur. En effet, bien des personnes ont été victimes de vol pendant leur sommeil à la belle étoile. Ceux qui aiment dormir à la belle étoile sont donc prévenus : ils ont le choix entre suffoquer à l’intérieur des maisons et prendre des risques en voulant profiter de l’air naturel.

Issa SIGUIRE