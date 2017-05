S’il y a une chose qu’il faut déplorer avec véhémence en cette période de l’année scolaire, c’est bien la fréquentation des débits de boisson par certains élèves. Au lieu de se concentrer sur les études, de nombreux élèves de la capitale préfèrent prendre les maquis et bars pour s’enivrer d’alcool. Certains vont jusqu’à consommer de la drogue et autres stupéfiants en ces lieux. Ce qui n’est pas sans conséquence pour leur santé voire leur devenir. Le plus grave c’est que parmi ces élèves, il y en a qui ont moins de 15 ans, filles comme garçons. En tout cas, les parents sont interpellés et chacun se doit d’ouvrir l’œil et le bon, avant qu’il ne soit trop tard. Car, on le sait, la consommation excessive d’alcool, de drogue et autres stupéfiants ne peut que conduire à la folie, voire à la mort.

Dabadi ZOUMBARA