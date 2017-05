Des caniveaux curés et les ordures déversées sur la chaussée ! Ces scènes, on en rencontre fréquemment en ce début de saison des pluies à Ouagadougou. Le drame, c’est que cela peut être source de dangers. Car, avec déjà ces voies mal éclairées, un usager peut facilement heurter ces tas d’immondices et se retrouver au sol. Dans le meilleur des cas, il se retrouve avec un bras ou un pied cassé et au pire, il y laisse la vie. Alors, faisons beaucoup attention pour ne pas mettre en péril la vie des autres.

Boundi OUOBA