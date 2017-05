Deux sœurs piquent un malaise. Et en cherchant à en déterminer les causes, elles se rendent compte qu’elles avaient mangé des mangues la veille. D’où la question suivante : ces mangues ont-elles été mûries avec du carbure ou autres produits chimiques comme cela se passe au Burkina Faso, pays des Hommes intègres ? Difficile d’y répondre. Toujours est-il que les services de contrôle se doivent d’ouvrir l’œil. Car, il se pose un véritable problème de santé publique. Et à l’allure où vont les choses, il faut craindre le pire, tant les citoyens véreux, on en trouve qui cherchent à faire fortune au détriment de la santé des autres.

Boundi OUOBA