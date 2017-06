Hier matin, aux environs de 7h, la plupart des boulevards de Ouagadougou étaient vides de monde, à cause certainement du crachin qui tombait sur la ville. Alors, question : à quelle heure commence le travail dans l’administration publique au Burkina ? Car, si à cause d’un crachin, les bureaux restent déserts, qu’en sera-t-il quand viendra l’orage ? Franchement, il y a lieu de revoir les choses, car l’administration publique burkinabè va mal. Elle ne travaille pas. Et comme ce n’est le champ de personne, cela ne semble pas préoccuper outre mesure. Or, aucun développement n’est envisageable sans engagement pour le travail. Alors, réveillons-nous !

Boundi OUOBA