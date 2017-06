Certains comportements des jeunes ressemblent beaucoup plus à de la témérité ou à de l’inconscience. Il s’agit de ceux-là qui font des acrobaties sur la voie publique. La roue avant en l’air, ils prennent le risque de rouler sur une distance assez importante, au mépris du mauvais état des routes. Pire, ils vont même jusqu’à se remorquer à deux sur un engin, sans qu’aucun d’eux ne porte de casque. Franchement, si ce n’est pas de l’inconscience, dites-moi bonnes gens ce que c’est. Car, de tels risques ne peuvent que conduire à la mort. Or, comme on le sait, on ne vit pas deux fois.

Pascal TIENDREBEOGO (Correspondant)