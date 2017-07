« Vous avez la monnaie ? » Telle est la question avec laquelle on vous accueille dans bien des stations-services, dans certains maquis voire dans certains centres de santé. Et tenez-vous bien ! Si vous répondez par la négative, on vous éconduit comme si vous étiez venu pour mendier. C’est la triste réalité au Burkina Faso où demander la monnaie à autrui s’apparente à un délit dont la sanction vaut un mépris souverain. Franchement, ce n’est pas sérieux. Car, il n’appartient pas à un client de chercher la monnaie mais plutôt à celui qui vend. C’est un principe élémentaire qui participe du marketing.

Boundi OUOBA