Il y a quelques semaines, un automobiliste a vécu une mésaventure dans la ZACA à Ouagadougou, autour de 21h. En effet, alors qu’il était stationné pour vérifier un bruit irrégulier que son véhicule émettait, l’automobiliste a vu une fille ouvrir sa portière avant de prendre place dans le véhicule. La fille fit savoir au monsieur qu’elle voulait qu’on l’amène dans une auberge et que la « passe » coûtait 10 000 F CFA. L’automobiliste rétorqua qu’il n’était pas intéressé. Et la fille de répliquer : « si tu ne veux pas coucher avec moi et me payer 10 000 F CFA, il faut me donner de l’argent. Sinon, je vais crier et dire aux gens que tu as couché avec moi et que tu refuses de payer ». Surpris et paniqué, notre homme demanda à la fille de descendre de son véhicule. Mais cette dernière se montra plus menaçante. Finalement, l’automobiliste a remis 5000 F CFA avant de pouvoir quitter les lieux. En fait, selon les informations, il s’agit d’un modèle de chantage que fait un groupe de filles dans ladite zone. Si l’homme refuse de donner de l’argent ou refuse la « partie de jambes en l’air », la fille crie et ses complices tapis dans l’ombre « débarquent » aussitôt. Alors, attention !

Michel NANA