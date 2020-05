CHEK-UP DU PM IVOIRIEN EN FRANCE

Les chek-up en France des princes qui nous gouvernent sont tellement courants qu’ils ne constituent pas en soi des évènements. Mais lorsqu’il s’agit du check-up en France d’un certain Amadou Gon Coulibaly, cela ne peut pas ne pas marquer l’actualité. Et pour cause, l’homme est le candidat du parti au pouvoir, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), à la présidentielle prévue pour octobre 2020. Tout le monde sait, par ailleurs, que l’homme, au propre comme au figuré, est sorti tout droit de l’écurie de l’enfant de Kong, c’est-à-dire Alassane Ouattara. C’est ce dernier, en effet, qui l’a imposé pour porter les couleurs du RHDP à la présidentielle d’octobre prochain. A six mois donc d’un événement politique de cette envergure, l’on peut comprendre que le chek-up en France de cet homme dont les chances de devenir président, sont réelles, soit diversement commenté. Officiellement, il n’y a pas de quoi paniquer. A en croire, en effet, un communiqué de la présidence ivoirienne, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est en France pour un contrôle médical. Mieux, Alassane Ouattara himself est monté au créneau pour rassurer : « Le Premier ministre va très bien… On lui a posé un stent. Moi-même, j’en porte depuis 1999 ». Ces propos ont beau être rassurants, Saint Thomas persiste et signe à coups d’insinuations dont les plus alarmistes laissent croire que le dauphin de ADO est inscrit à l’article de la mort. Comme la rumeur d’Orléans, pratiquement tout Abidjan, et au-delà, toute la Côte-d’Ivoire, est traversée et secouée par cette rumeur. La présidence revient à la charge pour la déconstruire. En effet, dans un communiqué publié le 5 mai dernier, elle explique qu’à « l’issue de cet examen, son médecin traitant a prescrit un suivi médical et une période de repos ». Et d’ajouter ceci : « Amadou Gon Coulibaly poursuivra son séjour en France pour quelques semaines avant de regagner la Côte d’Ivoire ». Bref, jamais la présidence n’a communiqué autant sur l’état de santé d’une personnalité politique en Eburnie.

Le cas de Gon Coulibaly risque de déchirer davantage le parti présidentiel

C’est la preuve, s’il en est encore besoin, que le chek-up en France de Gon Coulibaly, est un sujet qui intéresse au plus haut point la Côte d’Ivoire en général et le RHDP en particulier. En tout cas, l’on peut se permettre l’image suivante : l’électrocardiogramme du RHDP est suspendu à celui de Gon Coulibaly. De toute évidence, le parti présidentiel ne peut pas ne pas évoquer, dans des conclaves réservés exclusivement aux fidèles des fidèles de l’Enfant de Kong, le cas Gon Coulibaly. Et à ces occasions, l’on peut mettre la main au feu que tous les scénarii seront mis sur la table. Déjà, le fait que l’intérim du PM soit confié à Ahmed Bakayoko, l’autre cheval préféré de l’écurie de Ouattara, est décrypté par certains observateurs comme le plan « B » de l’actuel locataire du Palais de Cocody au cas ou son plan « A » viendrait à être contrarié par la force des choses. En tout cas, l’on peut se poser des questions à propos du séjour médical de Gon Coulibaly en France : combien de jours sa convalescence va-t-elle prendre? A-t-on dit toute la vérité sur son état de santé ? Ouattara n’a-t-il pas pris un gros risque en jetant son dévolu sur un homme dont la santé fait débat ? En un mot comme en mille, le cas de Gon Coulibaly risque de déchirer davantage le parti présidentiel. Déjà, certains ont claqué la porte par dépit et frustration suite à l’imposition de Gon Coulibaly par ADO. D’autres pourraient très bientôt leur emboîter le pas pour signifier à ADO que son choix peut coûter cher au RHDP à la présidentielle. Et quand on sait que la présidentielle, c’est la rencontre d’un homme avec les électeurs, la candidature de Gon Coulibaly peut susciter des doutes et des si au sein de l’ensemble de l’électorat ivoirien. D’ailleurs, l’on peut se demander si ADO rend service à Gon Coulibaly en lui proposant de porter un tel fardeau, compte tenu de la précarité de la santé de son dauphin. Et ceux qui sont dans cette logique avaient même émis des doutes quant à la capacité physique de l’homme à assurer la charge de PM au moment de sa nomination. En réalité, entre Alassane Ouattara et Gon Coulibaly, c’est plus une histoire de cœur que de raison. Et en politique, un tel choix n’est pas toujours efficace.

Pousdem PICKOU