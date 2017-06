CONFIRMATION DE PEINES DE DEUX ANCIENS CACIQUES AU CAMEROUN : Le rouleau compresseur de Biya continue  

Vingt ans de prison ! C’est la peine dont écopent deux proches du président camerounais, Paul Biya. Il s’agit de Jean-Marie Atanga Mebara, ancien secrétaire général de la présidence et son co-accusé, Ephraïm Inoni. Les deux hommes n’auront d’autres choix que de purger leur peine, toutes les voies de recours ayant été épuisées. Sauf à espérer une grâce présidentielle de la part du président Biya. Ce qui paraît pour le moins inattendu, dans un pays où le moindre délit mérite l’échafaud. Ainsi va la justice au Cameroun. On se rappelle aussi la condamnation à 25 ans de prison ferme, de l’avocate française d’origine camerounaise qui avait aussi vu sa peine confirmée par la Cour suprême. En fait, on ne le sait que trop bien. Lancée en 2006, l’opération Epervier est devenue un instrument politico-juridique que le président Biya utilise pour faire rendre gorge à tous les caciques de son régime tombés en disgrâce.

Les condamnations tous azimuts n’ont qu’un seul objectif : divertir l’opinion internationale

Si fait qu’à ce jour, nombreux sont les personnalités, notamment des anciens ministres et dirigeants d’entreprises publiques qui croupissent en prison. Or, en dépit de tout, le Cameroun fait partie des pays africains qui se disputent la première place dans le hit parade des Etats les plus corrompus. C’est dire donc que ces condamnations tous azimuts n’ont qu’un seul objectif : divertir l’opinion internationale, en l’occurrence les partenaires techniques et financiers qui, depuis peu, se sont montrés très regardants sur la gestion de leurs aides au développement. En tout cas, Paul Biya voudrait fantasmer à travers une publicité mondiale qu’il ne s’y prendrait pas autrement. Multipliant les parodies de procès politiques, son rouleau compresseur continue, fauchant au passage tous les jeunes collaborateurs que l’on soupçonnent de vouloir lui succéder. Dès lors, l’on comprend pourquoi il a parlé d’opération Epervier ; l’épervier étant ce rapace qui ne laisse aucune proie sur son passage. On l’aura donc compris !

B.O