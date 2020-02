Le Tribunal militaire a procédé à la reconstitution des faits dans l’assassinat de l’ex-président Thomas Sankara. C’était le 13 février dernier dans les locaux du Conseil de l’Entente. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était vraiment temps que les juges militaires procèdent à des interrogatoires et confrontations d’acteurs et témoins de ce drame afin que jaillisse la lumière sur cette affaire qui dure depuis plus de trois décennies.