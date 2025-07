IL ETAIT TEMPS !

Afin de lutter contre la divagation des animaux, la Délégation spéciale de la commune de Ouagadougou a pris des mesures fortes. Il s’agit, entre autres, de la révision des modalités de gestion des produits issus de la lutte contre la divagation des animaux, notamment les délais de fourrière, les amendes et les droits de fourrière. Quand on sait que le phénomène de la divagation des animaux, ne fait que prendre de l’ampleur dans la ville de Ouagadougou et ce, avec tous les dégâts qui en découlent, on ne peut que saluer la fermeté dont font montre les autorités municipales. Il était temps !