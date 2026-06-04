IL ETAIT TEMPS !
Dans un communiqué rendu public, le ministre en charge de la sécurité attire l’attention de ses compatriotes, sur la présence croissante de vendeurs ambulants de nationalités étrangères dont certains, dans l’exercice de leurs activités, se permettent de collecter des données à caractère personnel de populations. Tout en rappelant qu’une telle démarche est interdite, le ministre invite les uns et les autres à dénoncer systématiquement de telles pratiques. Il était vraiment temps. Car, dans ce contexte sécuritaire pour le moins délétère, fournir des informations à caractère personnel à un tiers que l’on ne connaît ni d’Adam ni d’Eve, est risqué.