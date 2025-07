IL ETAIT TEMPS !

Dans le but de combattre la prolifération de fausses informations, des publicités mensongères et des pratiques non conformes aux normes déontologiques médicales, le Conseil supérieur de la communication (CSC) et l’Ordre national des médecins du Burkina Faso (ONMBF) ont décidé de travailler en tandem. Ils entendent ainsi réguler les informations relatives à la santé en assurant la véracité et la pertinence des contenus. Il était vraiment temps. Surtout quand on sait qu’il y a des vendeurs d’illusions qui, depuis quelques années, ont infiltré et infesté le secteur de la santé dans notre pays.