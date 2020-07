IL ETAIT TEMPS !

Le Conseil des ministres, en sa séance ordinaire du 8 juillet dernier, a pris un décret portant attribution, composition et fonctionnement du Comité de suivi de l’action éducative et de la réinsertion des détenus. Ce comité a pour mission de favoriser la rééducation et la réinsertion des détenus. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était vraiment temps quand on sait que bien des détenus, considérés comme des parias, ont du mal à s’insérer socialement et ce, même après avoir purgé leur peine.