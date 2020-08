IL ETAIT TEMPS !

Trois individus de nationalité étrangère, ont été arrêtés et présentés à la presse, le 10 août dernier, par la Police nationale. A leur actif, plus de 31 millions de F CFA volés au moyen de 509 cartes bancaires qu’ils utilisaient pour faire des retraits dans différents guichets de banques. L’argent ainsi volé, était immédiatement transféré au Nigeria via le Niger par un circuit non officiel. Mais c’était sans compter avec la perspicacité de nos fins limiers qui ont réussi à découvrir le manège et à mettre le grappin sur ces individus sans foi ni loi. Il était vraiment temps !