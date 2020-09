IL ETAIT TEMPS  

Commis par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou aux fins de re-analyser les sacs contenant le charbon fin saisi il y a un peu plus d’un an, les experts ont enfin commencé leur travail le 28 août dernier à Bobo-Dioulasso. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était vraiment temps, quand on sait que cette contre-expertise permettra à l’opinion nationale et internationale d’en savoir davantage sur cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive dans notre pays. Pour la crédibilité du travail en cours, des caméras ont été installées pour suivre et enregistrer tous les faits et gestes des experts que sont Moussa Gomina et Joël Ilboudo.