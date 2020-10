IL ETAIT TEMPS !  

Afin de contribuer davantage à la lutte contre l’insécurité à Ouagadougou, il a été procédé au lancement d’une nouvelle « Police Secours » qui, progressivement, sera étendue à d’autres villes du pays. Cette police qui se veut « complice de la population », travaillera à réduire le sentiment d’insécurité de plus en plus grandissante dans la capitale et ses environnants. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était vraiment temps au regard du contexte qui est le nôtre, marqué par la recrudescence des attaques terroristes. Cela dit, il faut souhaiter que toutes les villes du pays, à terme, puissent se doter d’une telle unité.