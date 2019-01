KOMBISSIRI : Mouvement d’humeur des scolaires pour la reprise des évaluations

Les élèves de la ville de Kombissiri ont observé depuis le lundi 14 janvier un arrêt des cours de 48 heures pour exiger la reprise des évaluations scolaires. Perturbation de la circulation sur la route nationale 5 et une marche sur le haut-commissariat du Bazèga ont marqué ce premier jour de ce mouvement d’humeur des scolaires de Kombissiri.

Le temps d’avoir l’information sur ce mouvement d’humeur, les scolaires de Kombissiri avaient fini leur manifestation. Nous avons donc approché deux délégués d’élèves de la ville de Kombissiri pour avoir de plus amples informations. Il s’agit de Ilboudo Jean Gustave Omer délégué des élèves du lycée municipal de Kombissiri et de Ilboudo Anselme délégué des élèves du lycée privé Boblawendé de Kombissiri. Pour ces derniers, cet arrêt des cours de 48 heures des scolaires de Kombissiri a pour but d’exiger la reprise des évaluations. C’est pourquoi, ils ont ajouté que dès huit heures le lundi, ils ont fait sortir leurs camarades du secondaire et leurs petits frères du primaire afin de manifester leur mécontentement face à la situation du système éducatif burkinabè. Ils disent aussi avoir bloqué la circulation sur la route nationale qui traverse l’agglomération de Kombissiri pendant un bout de temps avant de marcher sur le haut-commissariat du Bazèga. Selon toujours ces deux délégués, ils ont été reçus par le secrétaire général de la province du Bazèga à qui ils ont remis leur message. Enfin, ils ont dit qu’à l’issue de ces 48 heures de grève, si rien n’est fait, ils vont prolonger leur mouvement d’humeur.

Lacina TEGUERA (Correspondant)