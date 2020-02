LA CITE SANS VERTU

Voilà un phénomène qui a pignon sur rue dans notre pays et qui mérite d’être combattu avec la dernière énergie. Surtout quand on sait qu’il contribue à en rajouter à la souffrance des patients.

Pour un secteur aussi sensible que la santé, une telle pratique ne devait pas avoir droit de cité, étant rappelé que le souci premier qui doit animer tout agent de santé face à un patient, c’est de l’aider à recouvrer la santé. Malheureusement, on est dans un monde où l’appât du gain a pris le dessus sur tout. Que c’est vraiment dommage !

Cicéron

A lundi prochain